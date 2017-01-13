В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" сумела прерывать серию из четырех поражений после возвращения в строй основного голкипера команды Бена Бишопа.

"Тампа" прервала неудачную серию в матче с "Баффало Сэйбрз", выиграв со счетом 4:2. Хотя счет в матче и открыла команда Земгуса Гиргенсона, а латвийский форвард отметился здесь результативной передачей, уже через 2,5 минуты "молнии" отыгрались, реализовав большинство 5х3.

Решающим в матче стал второй игровой отрезок, когда у "Тампы" отличились Ондржей Палат и Никита Кучеров. В середине заключительной трети матча "Баффало" усилиями Эвандера Кейна удалось сократить отставание до минимума, однако последнее слово осталось за "молниями": за 18 секунд до финальной сирены пустые ворота гостей поразил Антон Строльман — 4:2.

Для Земгуса Гиргенсона набранный в этом матче балл стал 10-м результативным очком в сезоне. Кроме того, за 15 минут игрового времени он отметился тремя силовыми приемами, выиграл 5 из 11 вбрасываний и заработал положительный коэффициент полезности "+1".

Бен Бишоп вернулся на лед впервые с 21 декабря, когда он получил травму. Все это время ворота "молний" защищал Андрей Василевский (вызывался и латвиец Кристерс Гудлевскис из фарма), а команда потерпела шесть поражений в девяти матчах и покинула зону плей-офф. В настоящий момент "Тампа" с 44 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, "Баффало" (41) — расположился строчкой ниже.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостон Брюинс" и "Нэшвилл Предаторз" уже на 13-й минуте игры при счетет 0:0 травму получил голкипер "мишек" Туукка Раск. После мощнейшего щелчка швейцарского защитника "хищников" Романа Йоси шайба угодила финну в шею.



Какое-то время Раск не мог подняться со льда, а затем был заменен на Зэна Макинтайра. "Нэшвилл" в итоге одержал победу в этом матче со счетом 2:1.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Тампа-Бэй Лайтнинг — Баффало Сэйбрз 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

0:1 — Мулсон (Гиргенсонс, Федун) — 02:58 (5x5)

1:1 — Палат (Джонсон, Друен) — 05:37 (5x3)

2:1 — Палат (Нестеров, Наместников) — 25:18 (5x5)

3:1 — Кучеров (Хедман, Палат) — 32:58 (5x5)

3:2 — Кейн (Айкел, Фолк) — 50:30 (5x5)

4:2 — Строльман (Фильппула, Бойл) — 59:42 (en)

Броски: 29 — 26.

Вратари: Бишоп — Нильссон.

Штраф: 18 — 30.

12 января. Тампа. "Амали-Арена". 19 092 зрителя.

