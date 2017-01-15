В регулярном чемпионате АХЛ очередные матчи провели латвийские хоккеисты, выступающие за фарм-клубы представителей НХЛ.

Нападающий Никита Евпалов не уходит без результативных очков уже третий матч подряд, а прошедшей ночью "Сан-Хосе Барракуда" на своем льду переиграл "Стоктон" — 2:0. Латвийский форвард открыл счет на 46-й минуте матча и этот гол оказался победным.

Евпалов был признан второй звездой матча, а первой стал — литовский голкипер "барракуд" Мантас Армалис. На счету Никиты теперь в этом сезоне теперь 13 (5+8) очков, а его команда с 40 пунктами занимает третье место в Западной конференции.

В другом матче на льду сошлись нападающий Теодор Блюгер и Кристерс Гудлевскис. "Сиракьюз Кранч" уступил "Уиллкс-Берри" со счетом 1:3. Блюгеру не удалось огорчить соотечественника, но за него это сделали партнеры. Гудлевскис отразил в этой игре 20 бросков из 22-х, а третья шайба залетела в пустые ворота.

С тех пор как Гудлевскис вернулся в расположение фарм-клуба он четырежды выходил на лед, но "Кранч" неизменно терпел поражения. "Сиракьюз" идет на втором месте с Северном дивизионе и на шестом в Восточной конференции.