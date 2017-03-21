"Нью-Йорк Никс" Кристапа Порзиньгиса провел 70-й матч в регулярном сезоне, который пришелся на выездной поединок в Лос-Анджелесе против "Клипперс".

Хозяева площадки к концу первой четверти сделали небольшой задел для будущей победы, во второй развили свое преимущество до "+10", а в третьей перевес "Клипперс" составлял уже больше "+25". Только в заключительной 12-минутке баскетболистам "Никс" удалось отыграть 16 очков, но не более того — 114:105 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком в составе "Клипперс" стал Блэйк Гриффин, набравший 30 очков. У "Никс" дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов оформил Кристап Порзиньгис (18 очков, 11 подборов). Также в его активе за 32 минуты игрового времени — по две передачи, перехвата и потери.



Латвийский форвард пропустил прошлую игру из-за травмы, а в Лос-Анджелесе оказался самым результативным игроком в составе команды. Впрочем, это "Никс" никак не спасло от очередного поражения, ставшим для команды уже пятым в последних шести матчах и 43-м в сезоне. С такими показателями команда Порзиньгиса по-прежнему крепко сидит на 12-м месте в Восточной конференции.

"Мы не столь хороши как команда. Можем побеждать в отдельных играх за счет мастерства и таланта, но держать уровень на протяжении долгого времени у нас не получается. Нам нужно больше работать и уделять внимание деталям, продолжая расти как команда. Хорошим командам нужно время чтобы сыграться. Для большинства парней это первый год в "Никс". Никогда не бывает так, что обмениваешь пару игроков, и вот ты уже претендент на титул", — цитирует Порзиньгиса Newsday.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:



Лос-Анджелес Клипперс — Нью-Йорк Никс 114:105 (29:23, 34:30, 34:19, 17:33)

ЛК: Гриффин — 30+6 подборов, Риверс — 17, Кроуфорд — 14, Д.Джордан — 14+10 подборов, Редик — 14, Пол — 13+13 передач+5 подборов…

НН: Порзиньгис — 18+11 подборов, Роуз — 18+5 передач, Энтони — 16, Холидей — 11…