Порзиньгис начал эту встречу как центровой, но игра у "Никс" откровенно не ладилась. Обе первые четверти хозяева площадки проиграли и к большому перерыву уступали "-10". В третьей 12-минутке нью-йоркской команде удалось поправить дела и сократить отставание до минимума — 62:64.

Едва началась заключительная четверть травму в столкновении с атакующим защитником "Пэйсерс" Монтой Эллисом получил Порзиньгис. Позже выяснилось, что это был ушиб левого бедра, но продолжать игру латвийский баскетболист не смог.



Самыми результативными игроками встречи с дабл-даблами стали Кармело Энтони из "Нью-Йорка" (22 очка + 13 подборов) и Пол Джордж из "Индианы" (22+10). Порзиньгис за 24,5 минуты игрового времени успел набрать 11 очков, совершить 3 подбора, отдать 3 передачи, сделать 1 перехват и поставить 3 блок-шота.



НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

"Никс" одержал 27-ю победу в чемпионате в 68 матчах и занимает 12 место в Восточной конференции. От зоны плей-офф нью-йоркцев отделяют по-прежнему пять побед.

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс 87:81 (18:24, 24:28, 20:12, 25:17)

НН: Энтони — 22+13 подборов, Роуз — 16, Эрнангомес — 13+16 подборов, Порзингис — 11…

ИП: Джордж — 22+10 подборов, Тернер — 17+12 подборов…