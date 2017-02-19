Участникам конкурса мастерства требовалось на скорость на дриблинге преодолеть площадку и отдать точную передачу, затем забить сверху и трехочковый. Правила были просты: восемь участников были разделены на пары, более быстрый и меткий проходил дальше.

В первом раунде 21-летний Порзиньгис обыграл ДеМаркуса Казинса из "Сакраменто", в полуфинале — серба Николу Йокичу из "Денвера", а в финале — Гордона Хэйворда из "Юты". В финале после броска сверху Порзиньгис немного отставал от Хэйворда, но успел первым добежать до трехочковой линии и совершить точный дальний бросок.

В прошлом году победителем конкурса мастерства стал Карл Энтони Таунс — первый номер драфта-2015.

Как сообщалось, Кристап Порзиньгис принял участие в Матче Восходящих звезд НБА. За сборную мира он набрал 24 очка, а его команда обыграла сборную США со счетом 151:140. В прошлом сезоне латвийский баскетболист в аналогичном матче набрал 30 очков. В следующем сезоне Порзиньгис не сможет принять участие в матче Восходящих звезд: в нем играют только дебютанты лиги и "второгодники" (Порзиньгис проводит в НБА второй сезон).

Форвард "Индианы" Гленн Робинсон III стал победителем конкурса данков, обыграв в финале Деррика Джонса-младшего из "Финикса" со счетом 94:87.

Лучшим по итогам первого раунда был Джонс (95). Робинсон получил 91 очко, ДеАндре Джордан ("Клипперс") — 84. Финалист прошлогоднего конкурса Аарон Гордон ("Орландо") набрал лишь 72.

Защитник "Хьюстона" Эрик Гордон победил разыгрывающего "Кливленда" Кайри Ирвинга в овертайме конкурса 3-очковых бросков со счетом 21:18.

В конкурсе трехочковых бросков в первом раунде участвовали: Эрик Гордон (24), Кайри Ирвинг (20), Кемба Уокер (19), Клэй Томпсон, Ник Янг (оба — 18), Уэсли Мэттьюз (11), Си Джей Макколлум (10), Кайл Лаури (9). В финале выступали: Гордон (20, 21), Ирвинг (20, 18) и Уокер (17).

Конкурс мастерства

Конкурс данков

Конкурс трехочковых