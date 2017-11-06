"Нью-Йорк" на своей площадке обыграл "Индиану" со счетом 108:101. Кристап Порзиньгис обновил личный рекорд результативности, набрав 40 очков за 37 минут игрового времени. Латвийский форвард реализовал 13 из 20 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 8 из 9 штрафных бросков. Также на счету Порзиньгиса 8 подборов, 6 блок-шотов и результативная передача.

Стоит отметить, что Порзингис стал третьим самым молодым игроком "Нью-Йорка", которому удалось достичь планки в 40 очков за матч. Для 22-летнего форварда это рекордный показатель за его карьеру в лиге. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе в матче с "Финиксом": тогда латвийский баскетболист набрал 38 очков.

"Выиграли за счет обороны. В нападении сыграли умно, но ничего выдающегося не показали, поэтому залогом успеха стала надежная игра в защите. Команда сыграла с большой самоотдачей, — сказал Порзиньгис после матча. — Я люблю Нью-Йорк и вижу себя игроком "Никс" еще долгое время". Ранее латвийский баскетболист выражал желание остаться в Нью-Йорке до конца карьеры.

С пятью победами в девяти матчах "Нью-Йорк" занимает седьмое место в Восточной конференции. Следующий матч "Никс" проведут 8 ноября дома против соседа по турнирной таблице "Шарлотт". "Хонетс" располагаются на восьмой строчке с пятью победами в десяти встречах.

Результаты других матчей дня: "Кливленд" — "Атланта" — 115:117, "Лос-Анджелес Клипперс" — "Майами" — 101:104, "Орландо" — "Бостон" — 88:104, "Торонто" — "Вашингтон" — 96:107, "Хьюстон" — "Юта" — 137:110, "Сан-Антонио" — "Финикс" — 112:95, "Миннесота" — "Шарлотт" — 112:94, "Портленд" — "Оклахома" — 103:99, "Лос-Анджелес Лейкерс" — "Мемфис" — 107:102.