Хозяева площадки, ведущую отчаянную борьбу за последнюю путевку в плей-офф на "Западе", еще в первой четверти серьезно обозначили свои намерения — 37:23. Дальше перевес "Блэйзерс" вырос до +20 и только в заключительной 12-минутке "Никс" сумели немного сократить отставание.

Окончательный результат — 110:95 в пользу "Портленда". У победителей самым результативным игроком оказался Дэмьен Лиллард — 30 очков. В составе "Нью-Йорка" лучшим оказался Кристап Порзиньгис (18), которому не хватило всего одного подбора до дабл-дабла. Также в активе латвийского форварда за 37,5 минут игрового времени 3 блок-шота, 1 передача и 1 перехват.



За десять матчей до окончания регулярного сезона-2016/17 у "Никс" в активе 27 побед, а в пассиве — 45 поражений. С такими показателями команда Хорнасека занимает в Восточной конференции 12 место из 15-ти возможных без всяких шансов на плей-офф.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Портленд Трэйл Блэйзерс — Нью-Йорк Никс 110:95 (37:23, 30:23, 18:22, 25:27)

ПБ: Лиллард — 30+5 передач, Макколлум — 20, Нуркич — 16+10 подборов, Краббе — 11, Тернер — 10, Амину — 10+9 подборов…

НН: Порзиньгис — 18+9 подборов, Ли — 16, Кузминскас — 14+8 подборов, Рэндл — 13, Эрнангомес — 10+8 подборов…