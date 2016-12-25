"Хочу сыграть во всех 82 встречах и показать, что мой организм выдержит этот марафон. Я уделяю много внимания восстановительным процедурам и знаю, насколько непросто быть в полной готовности к каждому поединку. Я собираюсь доказать свою выносливость самому себе и всем тем, кто считает меня тощим европейцем. Знаю, что смогу сделать это. Надеюсь, что меня ждет долгая карьера в НБА", — заявил Порзиньгис.

Пока Кристап не пропустил ни одного из 29 матчей, сыгранных в этом сезоне "Никс". В среднем за игру латвийский баскетболист набирает 19,9 очков и делает 7,6 подбора, являясь одним из ключевых игроков команды.

Сегодня "Никс" проведет 30-й матч в регулярном первенстве НБА. На своей площадке в "Мэдисок Сквер Гарден", занимающий пятое место в Восточной конференции, нью-йоркский клуб принимает "Бостон Селтикс", идущий там же третьим.