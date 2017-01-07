"Бакс" и "Никс" встречались два дня назад в Нью-Йорке и тогда "Олени" вырвали победу благодаря точному броску на последних секундах Янниса Адетокунбо. Этому 22-летнему греку нигерийского происхождения сейчас все прочат статус будущей звезды НБА.

Порзиньгис пропускал этот матч, как и два предыдущих, в которых "Никс" неизменно терпели поражения. А общая серия проигрышей нью-йоркской команды достигла шести матчей. И вот в Милуоки назревало седьмое: перевес хозяев площадки во главе с Адетокунбо во второй четверти достигал уже "+18".

Перед заключительной четвертью "Бакс" по-прежнему имели солидное преимущество — 96:83. И здесь в полной мере раскрылся Порзиньгис. Нельзя сказать, что он отбывал номер в предыдущих трех четвертях, но в последней сыграл выше всяких похвал. Сперва латвийский форвард повел за собой партнеров. При счете 97:104 он забрасывает подряд две "трешки", сократив отставание до минимума, и делает два блок-шота на Адетокунбо.

За неполных три минуты до окончания основного времени матча при 108:109 в пользу "Бакс" гости теряют сразу двух ключевых игроков — Ноа и Порзиньгиса, заработавших шестые персональные фолы. Казалось, теперь уже "Никс" не отыграться, но в команде Хорнасека нашлись резервы. Помимо того, что лидер команды Кармело Энтони делал свою работу исправно в концовке игры, неожиданно пришло усиление со стороны глубоких резервистов Томаса и Бейкера. Первый сделал очень важный перехват за 33 секунды до финальной сирены (счет был 112:111 в пользу "Никс"), когда обокрал Адетокунбо. Бейкер, для которого это был только 11 матч в сезоне, за дюжину минут успел раздать четыре передачи, сделать ключевой подбор на последних секундах встречи, заработать еще штрафные и точно их реализовать (см. видеообзор ниже).

В итоге "Никс" добился важнейшей победы — 116:111, которая стала для команды 17-й в сезоне и она продолжает борьбу за место в плей-офф. У нью-йоркцев самым результативным в этой встрече стал Кармело Энтони, на счету которого 26 очков и 10 передач. Кристап Порзиньгис, несмотря на досрочное завершение игры, стал вторым по результативности в команде, набрав 24 очка. Кроме того, латвийский форвард за полчаса игрового времени сделал 6 подборов и 3 блок-шота. У "Бакс" главными снайперами были два игрока — Джабари Паркер и Яннис Адетокунбо, на счету которых по 25 очков.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

Милуоки Бакс — Нью-Йорк Никс 111:116 (33:32, 32:21, 31:30, 15:33)

МБ: Адетокумбо (25 + 5 блок-шотов), Паркер (25), Монро (19 + 7 подборов), Снелл (13), Телетович (11), Брогдон (10), Хенсон (4), Бизли (3), Терри (1).

НН: Энтони (26 + 10 передач), Порзингис (24), Роуз (12 + 8 передач), Ли (11), Томас (10), О’Куинн (9 + 8 подборов), Ноа (8 + 9 подборов), Кузминскас (7), Бэйкер (6), Холидэй (3), Дженнингс.

6 января. Милуоки. "БМО Харрис Брэдли-центр", 18 717 зрителей.

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс 27-8

2. Торонто Рэпторс 24-11

3. Бостон Селтикс 22-14

4. Атланта Хокс 20-16

5. Шарлотт Хорнетс 20-17

6. Милуоки Бакс 20-15

7. Индиана Пэйсерс 19-18

8. Чикаго Буллз 18-18

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9. Вашингтон Уизардс 17-18

10. Нью-Йорк Никс 17-19

11. Детройт Пистонс 17-21

12. Орландо Мэджик 16-22

13. Майами Хит 12-26

14. Филадельфия Сиксерс 9-25

15. Бруклин Нетс 8-27