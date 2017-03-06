В воскресенье "Нью-Йорк Никс" и Кристап Порзиньгис в рамках регулярного чемпионата НБА принимали на своей площадке финалиста прошлого сезона и безоговорочного лидера нынешнего "Голден Стэйт Уорриорз".

"Воины" сразу показали "Никс", что их нисколько не волнует статус гостей и завершили первую четверть в свою пользу с перевесом "+11". Хозяева площадки не опустили рук и не без активной помощи Порзиньгиса совершили во второй 12-минутке впечатляющий рывок (15:0). В итоге на большой перерыв они ушли уже с минимальным перевесом в свою пользу — 50:49.

Дальше постепенно разыгрался лидер "Голден Стэйт" Стивен Карри и в начале заключительной четверти отрыв лидера чемпионата достиг "+13". Но уже к ее середине дальний бросок Порзиньгиса сокращает отставание до "-1" — 96:97.

К сожалению, это был последний раз, когда "Никс" удалось приблизиться на такое шаткое расстояние. Оставшиеся минуты матча прошли под контролем баскетболистов "Уорриорз", которые одержали 51-ю победу в 62 матчах сезона — 112:105.

Самым результативным игроком встречи стал Стивен Карри, набравший 31 очко. У хозяев больше всех очков принес Деррик Роуз (28), а вторым стал Кристап Порзиньгис. На счету латвийского форварда за 40 минут игрового времени — 24 очка, 15 подборов (лучший показатель в сезоне), 2 передачи и 2 блок-шота.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

Нью-Йорк — Голден Стэйт 105:112 (18:29, 32:20, 26:35, 29:28)

5 марта, 23.30, "Madison Square Garden"

НН: Роуз (28), Порзиньгис (24 + 15 подборов), Энтони (15), Холидэй (10)…

ГС: Карри (31 + 8 подборов + 6 передач), Томпсон (29), Грин (13 + 7 подборов), Пачулия (10)…