Баскетболисты "Орландо" лидировали на протяжении первых трех четвертей матча, тем не менее "Никс", игравший к тому же без своего лидера Кармело Энтони, сумел переломить ход встречи и одержать победу со счетом 113:105.

Особый вклад в успех "Никс" на сей раз внесли ближайшие резервисты команды. В последней 12-минутке блеснул Кайл О'Куинн, набравший 11 очков. А вообще в составе нью-йоркской команды сразу семеро игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. И стоит отметить, что "Никс" совершенно не увлекался трехочковыми (всего 14 попыток и шесть попаданий), а Кристап Порзиньгис и вовсе даже ни разу за игру не попробовал бросить издалека.

Латвийский форвард провел на площадке полчаса, за которые набрал 14 очков, сделал 7 подборов, один блок-шот и одну передачу. "Никс" одержал 26 победу в сезоне и первую в отсутствии Энтони.

НБА — регулярный чемпионат

Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)

ОМ: Фурнье — 25, Гордон — 17+5 подборов, Пэйтон — 16+11 подборов+10 передач, Грин — 15, Бийомбо — 10+14 подборов…

НН: К.Ли — 20, Томас — 17, Эрнангомес — 14+8 подборов, Порзиньгис — 14+7 подборов, Роуз — 12+6 передач+5 подборов, О'Куинн — 11+8 подборов, Холидей — 10…