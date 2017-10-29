В матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги "Куньлунь РС Юниор" — "Тайфун" (0:4) произошла массовая драка в формате "5 на 5". Суммарно за драку хоккеисты получили 252 минуты штрафа. Матч состоялся в Риге на арене Volvo, где китайский клуб проводит все домашние игры.

Пекинский "Куньлунь Юниор" и "Тайфун" из Приморского края выступают в Западной конференции МХЛ и ведут борьбу за попадание в плей-офф. В первой из двух спаренных игр сильнее был китайский клуб (4:1), в повторной дальневосточники взяли реванш — 4:0.

Во втором матче в середине третьего периода в течение двух минут штрафовались только хоккеисты "Куньлунь Юниор": Гуо Цзянин — две минуты, Мартынюк — 10 мин, Цуриков — 10+20 мин.

А массовая драка началась за минуту до конца матча, после того, как Кочергин нанес сопернику удар коленом. В драке приняли участие десять хоккеистов: россияне Павел Ткачков, Никита Кочергин, Максим Резцов, Даниил Купцов, Глеб Зайцев (все — "Тайфун") и Янь Жуйнань, Райан Риггз, Цзо Жуньчэн, Гуо Цзянин, Сы Ханьвэнь (все — "Куньлунь Юниор"). Все игроки получили по "5+20" с удалением до конца игры. Что касается микро-дуэлей, то в них победили хоккеисты "Тайфуна".

Всего за матч команды собрали 304 штрафных минуты: "Кунлунь Юниор" — 177 мин, "Тайфун" — 133 мин. Матч на рижской арене Volvo собрал 115 зрителей.

"Кунлунь Юниор" основан в 2017 году и впервые выступает в МХЛ. За пекинский клуб играют десять китайцев, восемь россиян, а также финны, чехи, канадцы, тренер — Александр Барков. В 24 матчах фарм-клуб "Куньлунь РС" набрал 27 очков и занимает 11-е место на Западе (у "Тайфуна" — 31 очко и 8-е место). Для сравнения: ХК "Рига" с 20 очками после 26 игр — 15-я среди 17-ти команд.