"Спартак" принимал на своем поле "Ригу" и выглядел гораздо интереснее гостей до перерыва. Мог забить из белорусский форвард Платонов, но отличился другой легионер — россиянин Евгений Козлов, убежавший один в один и здорово реализовавший свой момент — 1:0.

Начало второго тайма ознаменовалось для "Риги" потерей капитана Горкша, заработавшего в центре поля вторую желтую карточку и автоматически — красную. Тем не менее "горожане" продолжали лезть вперед и в одном эпизоде "Спартак" от гола спасла только штанга (бил вышедший на замену Зюзин).

Игравший в большинстве "Спартак" предпочитал отвечать опасными контратаками. Одна из них на 63-й минуте увенчалась успехов после добивания мяча в сетку все тем же Е.Козловым. Мог российский футболист оформить и хет-трик, но упустил такой шанс в конце встречи. Счет так и остался 2:0, "Рига" потерпела первое фиаско в чемпионате, а "Спартак" вышел на первое место в турнирной таблице.

Довольно неожиданно завершился другой поединок между рижскими клубами "Метта" и РФШ. Поначалу казалось, что у команды Андрея Калинина никаких проблем в этой встрече возникнуть не должно. Футболисты РФШ активно начали матч и до середины тайма голкипер "Метты" Давис Ошс дважды успел спасти команду от гола. Правда, на 22-й минуте и он ничего не смог поделать после красивой фланговой атаки, начатой коллегой из противоположной рамки Малиньшем, а завершенной партнером Ашрифи, который неудачно пытался помешать забить Ковелю — 0:1.

К чести "студентов" они не опустили рук и довольно быстро отыгрались благодаря голу Владислава Федорова. Тут же гости ответили было взятием ворот, но оно было отменено по причине офсайда. А вскоре ганский защитник Ашрифи реабилитировался за автогол и вогнал уже мяч в ворота соперника после розыгрыша углового — 2:1.

Практически сразу из ничего на бровке у скамейки "Метта" возник конфликт, переросший в потасовку, обмен крепкими выражениями и удалением главных тренеров обеих команд. Буквально перед перерывом Никита Иванов мог забить гостям третий мяч, когда убежал один в один, да пробил выше цели.

В начале второго тайма РФШ едва не отыгрался после могучего выстрела Алексея Вишнякова, да мяч угодил в перекладину. Но вскоре последовал еще один автогол в матче, уже со стороны РФШ: это Исаев неудачно срезал мяч в собственные ворота. "Метта" повела 3:1 и вполне еще могла рассчитывать на 11-метровый, который арбитр Трейманис назначить отчего-то не решился.

Одержав первую победу и набрав первые очки в сезоне, "Метта" ушла с последнего места, где теперь находится дебютант чемпионата "Бабите". Эта команда в субботу в гостях уступила "Лиепае" (1:3), а "Елгава" в тот же день, благодаря двум быстрым голам в дебюте матча, одолела "Вентспилс" (2:1).

Чемпионат Латвии-2017 (3-й тур):

"Вентспилс" — "Елгава" 1:2 (1:2)

Голы: Ругинс (32) — Клюшкин (8-пен.), М.Ошс (15)

"Лиепая" — "Бабите" 3:1 (2:0)

Голы: Афанасьев (28), Карашаускас (42), Хмыз (53-пен.) — Апиньш (86)

"Спартак" (Юрмала) — "Рига" 2:0 (1:0)

Голы: Е.Козлов (34, 63)

Удаление: Горкш (Р, 52)



"Метта/ЛУ" (Рига) — РФШ (Рига) 3:1 (2:1)

Голы: Федоров (28), Ашрифи (38), Исаев (62-авт.) — Ашрифи (22-авт.)



1. Спартак 3 2 0 1 7-4 6

2. Лиепая 3 2 0 1 5-3 6

3. Елгава 3 2 0 1 4-3 6

4. Вентспилс 3 1 1 1 3-2 4

5. Рига 3 1 1 1 1-2 4

6. РФШ 3 1 1 1 3-4 4

7. Метта 3 1 0 2 5-7 3

8. Бабите 3 0 1 2 1-4 1

