В последней игре "Сперс" на домашней арене выиграл у "Атланты Хоукс" — 107:99. Самым результативным игроком встречи стал лидер "шпор" Кавай Леонард, набравший 31 очко. Давис Бертанс за 14,5 минут игрового времени отметился 8 очками, 1 подбором, 1 блок-шотом и одной передачей.

Эта победа стала для "Сан-Антонио" 52-й в сезоне, клуб сравнялся по этому показателю с "Голден Стэйт Уорриорз" и вышел на первое место в сводной таблице НБА.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Сан-Антонио Сперс — Атланта Хоукс 107:99 (28:18, 26:25, 27:30, 26:26)

СС: Леонард — 31+5 подборов, Миллз — 15+9 передач, Д,Ли — 14+6 подборов, Грин — 14+5 подборов, Газоль — 13+10 подборов, Бертанс — 8…

АХ: Шредер — 22+10 передач, Хардуэй-младший — 17, Миллсэп — 16+5 передач, Бэйзмор — 15…



