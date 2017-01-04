"Сан-Антонио" позволил сопернику только один раз выйти вперед — в самом начале встречи. И это было все. В дальнейшем доминировали только хозяева площадки, которые уже к большому перерыву вели "+19". А перед заключительной четвертью и вовсе все стало ясно — 88:58. Финальная сирена зафиксировала 28-ю победу "Сперс" в чемпионате и самое крупное поражение "Рэпторс" в сезоне — 110:82.

Наибольший вклад в победу "шпор" внесли Кавай Леонард (25 очков) и Ламаркус Олдридж (23). Давис Бертанс провел на площадке 8 минут и набрал 5 очков, а также совершил два подбора, сделал 2 блок-шота, отдал одну передачу и допустил одну потерю. Особенно хорош получился блок в конце матча, когда Бертанс догнал убежавшего к кольцу "Сперс" Нормана Пауэлла и накрыл того.