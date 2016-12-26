Первая четверть осталась за хозяевами площадки (28:22), а вот во второй гости круто развернули игру в свою пользу и к большому перерыву уже вели 56:48. "Селтикс" долго удерживал преимущество, но команде Порзиньгиса все-таки удалось догнать соперника под занавес игры. За пару минут до финальной сирены счет сравнялся — 112:112.

Тем не менее концовка матча осталась за гостями, которые в итоге отпраздновали 18-ю победу в сезоне и по-прежнему удерживают третью позицию в Восточной конференции. "Нью-Йорк" с балансом 16 побед — 14 поражений занимает 5-ю строчку.

В этом матче несмотря на солидное превосходство "Никс" под щитом (49 подборов против 39), решающее слово сыграла более комбинационная игра "Селтикс" (прошли 25 передачи против 11 у "Нью-Йорка") и обилие потерь мяча, допускаемые хозяевами площадки (17 против 6 у "Бостона"). Порзиньгис стал самым часто терявшим мяч игроком в этой встрече — 5. При этом латвийский форвард оформил седьмой дабл-дабл в сезоне из 22 очков и 12 подборов, а также совершил 4 блок-шота, 2 перехвата и отдал 1 передачу за 37 минут игрового времени.



НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс 114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)

НН: Энтони — 29, Роуз — 25, Порзиньгис — 22, Ли — 11…

БС: Томас — 27, Олиник — 16, Краудер — 16, Смарт — 15, Хорфорд — 15, Брэдли — 11…

25 декабря. Нью-Йорк. "Мэдисон Сквер Гарден".

