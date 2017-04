По итогам воскресных матчей досрочно определилась восьмерка команд, которые будут представлять "Запад" в розыгрыше Кубка Стэнли-2017. Это выигравший конференцию "Чикаго Блэкхоукс", а также "Миннесота Уайлд", "Сент-Луис Блюз", "Анахайм Дакс", "Эдмонтон Ойлерз", "Сан-Хосе Шаркс", "Калгари Флэймз" и "Нэшвилл Предаторз".

Лидер регулярного сезона "Вашингтон Кэпиталз" переиграл в гостях "Коламбус Блю Джекетс" (3:2), а капитан "столичных" Александр Овечкин отметился боевыми действиями. В третьем периоде при счете 3:1 в пользу "Кэпиталз" на льду вспыхнула драка, в которой Овечкин обменялся несколькими ударами в лицо с нападающим "Джекетс" Джошем Андерсоном: россиянин ударил соперника в лицо, когда того придерживал другой игрок "Вашингтона" Джон Карлсон, в результате чего у Андерсона оказался разбит нос.



Эту драку спровоцировал еще один эпизод с участием Овечкина, когда в начале третьего периода он неоднозначным силовым приемом припечатал к борту защитника "Коламбуса" Зака Веренски, который получил травму и не смог продолжить матч. Веренски — один из кандидатов на "Колдер Трофи" в нынешнем сезоне (11 голов и 36 передач), и этот хит Овечкина будет отдельно рассмотрен лигой.

Here's the Ovechkin hit that sent Zach Werenski to the locker room. #CBJ pic.twitter.com/FyGHOYpDxo