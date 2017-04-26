Сегодня вечером определятся финалисты Кубка Латвии-2017 по футболу, победитель которого сможет заполучить путевку в еврокубки уже в этом сезоне.

Оба матча пройдут в столице и начнутся, к сожалению, для болельщиков в одно время (18:00). РФШ в полуфинале померится силами с шестикратным обладателем Кубка Латвии "Вентспилсом", а "Рига" принимает действующего чемпиона страны юрмальский "Спартак".

Если "Рига" и РФШ не смогут пройти полуфинальный барьер, то подобный исход станет настоящим праздником для футболистов "Лиепаи", которые независимо от исхода финала получат тогда последнюю путевку в Лигу Европы (как команда, занявшая четвертое место в сезоне-2016).

А пока рижские клубы, которые еще ни разу не играли даже в полуфиналах Кубка страны, готовятся со всей серьезностью. И с юмором. "Горожане", например, постарались и записали оригинальный видеоролик, предваряющий их важную встречу со "Спартаком".