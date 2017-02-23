В четвертьфинале Севастовой в соперницы досталась китаянка Ван Цзянь (WTA, 76), которая еще в первом круге выбила из дальнейшей борьбы другую латвийскую теннисистку Алену Остапенко.

Это была первая очная встреча Севастовой и Цзянь, которая продолжалась 1 час 22 минуты.

Анастасия сразу попыталась зацепиться за подачу соперницы, дважды у нее был брейк-пойнт, но реализовать их не получилось. А в четвертом гейме Севастова уступила свою подачу, правда, тут же исправилась и взяла очко на чужой.

Решающим в этой партии стал девятый гейм: латвийской теннисистке удалось оформить еще один брейк, а следующее очко на своей подаче Анастасия взяла "под ноль" и выиграла сет — 6:4.

Во втором сете Севастова захватила инициативу в третьем гейме, оформив третий брейк в матче. Дальше соперницы поочередно брали очки на своих подачах пока дело не дошло до десятого гейма. Здесь лиепайчанка позволила Ван Цзянь зацепиться и сравнять счет — 5:5.

Однако уже в следующем гейме Анастасия вернула преимущество, взяв очко на подаче китаянки более чем уверенно. Далее, пусть и с третьей попытки, Севастова "форхендом" поставила точку в матче — 7:5 и впервые вышла в полуфинал столь крупного турнира.

Anastasija Sevastova is first through to @DDFTennis Semifinals! Slides past Wang 6-4, 7-5! pic.twitter.com/Wh9AeknZ44— WTA (@WTA) 23 февраля 2017 г.

Ее будущая соперница определится сегодня вечером в поединке между датчанкой Каролин Возняцки и канадкой Кэтрин Беллис. А пока в Дубае Севастова уже заработала в рейтинг уже 350 очков, а ее гонорар от выступления достиг отметки 121,7 тысячи долларов.

Что касается Алены Остапенко, то она до сегодняшнего дня успешно переключилась в Дубае на парный разряд, где в паре с канадкой Габриэлой Дабровски тоже дошла до четвертьфинала, но тут им выпал в соперники второй сеяный дуэт турнира — россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Латвийско-канадский тандем оказал россиянкам достойное сопротивление и победитель определился только на супер-тайбрейке, который остался за Весниной и Макаровой — 6:1, 3:6, (10-5).

Dubai Duty Free Tennis Championships-2017. 1/4 финала:

Анастасия Севастова (Латвия) — Ван Цзянь (Китай) 6:4, 7:5

34 из 63 = 54% Попадание первой подачи 35 из 59 = 59%

29 из 34 = 85% Выигрыш первой подачи 19 из 35 = 54%

13 из 29 = 45% Выигрыш второй подачи 16 из 24 = 67%

0 Эйсы 1

3 Двойные ошибки 0

24 из 59 = 41% Очки, выигранные на приеме 21 из 63 = 33%

4 из 7 = 57% Реализация брейк-пойнтов 2 из 3 = 67%

66 Все выигранные очки 56

Продолжительность — 1 час 22 минуты.

23 февраля. Дубай. "Теннис Стэдиум". Центральный корт (покрытие — хард).