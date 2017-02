В четвертьфинале Севастовой в соперницы досталась китаянка Ван Цзянь (WTA, 76), которая еще в первом круге выбила из дальнейшей борьбы другую латвийскую теннисистку Алену Остапенко.

Это была первая очная встреча Севастовой и Цзянь, которая продолжалась 1 час 22 минуты.

Анастасия сразу попыталась зацепиться за подачу соперницы, дважды у нее был брейк-пойнт, но реализовать их не получилось. А в четвертом гейме Севастова уступила свою подачу, правда, тут же исправилась и взяла очко на чужой.

Решающим в этой партии стал девятый гейм: латвийской теннисистке удалось оформить еще один брейк, а следующее очко на своей подаче Анастасия взяла "под ноль" и выиграла сет — 6:4.

Во втором сете Севастова захватила инициативу в третьем гейме, оформив третий брейк в матче. Дальше соперницы поочередно брали очки на своих подачах пока дело не дошло до десятого гейма. Здесь лиепайчанка позволила Ван Цзянь зацепиться и сравнять счет — 5:5.

Однако уже в следующем гейме Анастасия вернула преимущество, взяв очко на подаче китаянки более чем уверенно. Далее, пусть и с третьей попытки, Севастова "форхендом" поставила точку в матче — 7:5 и впервые вышла в полуфинал столь крупного турнира.

Anastasija Sevastova is first through to @DDFTennis Semifinals!

Slides past Wang 6-4, 7-5! pic.twitter.com/Wh9AeknZ44— WTA (@WTA) 23 февраля 2017 г.