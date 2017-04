Соперницей Севастовой (WTA, 26) в первом круге стала австралийка Саманта Стосур (WTA, 18), которой уроженка Лиепаи уступила еще в феврале этого года в Дохе.

Но матч на грунтовом покрытии в Штутгарте Анастасия начала более чем уверенно, сразу взяв подачу соперницы. В конце третьего гейма завязался красивый розыгрыш, закончившийся в пользу Стосур.

Это очко для австралийки стало первым и единственным в сете, хотя в следующем Саманта попыталась зацепиться за подачу Анастасии и дважды была близка к брейку. Но Севастова не отдала очка и до конца партии полностью доминировала на корте. Вот так она выиграла пятое очко.

Sevastova in complete control of the first set! #PTGP2017 pic.twitter.com/OjgRIBqSHI— WTA (@WTA) April 25, 2017