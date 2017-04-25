Соперницей Севастовой (WTA, 26) в первом круге стала австралийка Саманта Стосур (WTA, 18), которой уроженка Лиепаи уступила еще в феврале этого года в Дохе.

Но матч на грунтовом покрытии в Штутгарте Анастасия начала более чем уверенно, сразу взяв подачу соперницы. В конце третьего гейма завязался красивый розыгрыш, закончившийся в пользу Стосур.

Это очко для австралийки стало первым и единственным в сете, хотя в следующем Саманта попыталась зацепиться за подачу Анастасии и дважды была близка к брейку. Но Севастова не отдала очка и до конца партии полностью доминировала на корте. Вот так она выиграла пятое очко.

Sevastova in complete control of the first set! #PTGP2017 pic.twitter.com/OjgRIBqSHI— WTA (@WTA) April 25, 2017

В седьмом гейме Севастовой долго не удавалось завершить партию, но с четвертой попытки она все-таки укороченным красиво поставила точку — 6:1.

Второй сет получился равным и все решил единственный брейк, выигранный Стосур в третьем гейме. Ну и вообще, австралийская теннисистка смотрелась здесь чуть лучше.



В решающей партии у Анастасии были сложности на своей подаче, тогда как соперница брала очки на своей достаточно уверенно. Решающим здесь стал восьмой гейм, который Саманта вроде бы начала уверенно.



Однако именно здесь Севастовой удалось "зацепиться" и пусть с третьей попытки, но реализовать брейк-пойнт и вырваться вперед — 5:3. Следующий гейм стал последним.

А так была поставлена финальная точка — 6:3.



Anastasija Sevastova secures a spot in @PorscheTennis Second round! Overcomes Stosur 6-1, 4-6, 6-3! pic.twitter.com/radiivbMCg— WTA (@WTA) April 25, 2017

За выход во второй круг Севастова заработала 55 рейтинговых очков и 9,5 тысяч долларов. Дальше ее ожидает игра с победителем пары Йоханна Конта (Великобритания) — Наоми Осака (Япония).

В парном разряде на турнире в Штутгарте Алена Остапенко с американкой Ракель Атаво заработали сегодня 100 рейтинговых очков за победу над швейцарско-голландским дуэтом Ксенией Нолл/Деми Схюрс — 6:2, 6:2. Дальше Остапенко и Атаво ждет встреча с британками Анной Смит и Наоми Броуди. Год назад очная игра Алены и Наоми в Окленде получилась скандальной и завершилась обидным поражением латвийской теннисистки в трех сетах. А завтра Остапенко, занимающей сейчас в рейтинге WTA 50-ю строчку, предстоит матч в одиночном разряде против 23-й ракетки мира американки Коко Вандевеге.

Porsche Tennis Grand Prix-2017. 1-й круг:

Анастасия Севастова (Латвия) — Саманта Стосур (Австралия) 6:1, 4:6, 6:3

58 из 88 = 66% Попадание первой подачи 56 из 79 = 71%

39 из 58 = 67% Выигрыш первой подачи 38 из 56 = 68%

19 из 30 = 63% Выигрыш второй подачи 11 из 23 = 48%

1 Эйсы 3

2 Двойные ошибки 3

30 из 79 = 38% Очки, выигранные на приеме 30 из 88 = 34%

4 из 11 = 36% Реализация брейк-пойнтов 1 из 3 = 33%

88 Все выигранные очки 79

Продолжительность — 1 час 49 минут.

25 апреля. Штутгарт. "Порше-Арена". Центральный корт (покрытие — грунт).