Соперницей Севастовой (WTA, 26) в первом круге стала австралийка Саманта Стосур (WTA, 18), которой уроженка Лиепаи уступила еще в феврале этого года в Дохе.
.@BamBamSam30 and Anastasija Sevastova up next at @PorscheTennis! pic.twitter.com/oahPNB5cqd— WTA (@WTA) April 25, 2017
Но матч на грунтовом покрытии в Штутгарте Анастасия начала более чем уверенно, сразу взяв подачу соперницы. В конце третьего гейма завязался красивый розыгрыш, закончившийся в пользу Стосур.
.@bambamsam30 on the comeback trail! #PTGP2017 pic.twitter.com/ZBw2HuKnwJ— WTA (@WTA) April 25, 2017
Это очко для австралийки стало первым и единственным в сете, хотя в следующем Саманта попыталась зацепиться за подачу Анастасии и дважды была близка к брейку. Но Севастова не отдала очка и до конца партии полностью доминировала на корте. Вот так она выиграла пятое очко.
Sevastova in complete control of the first set! #PTGP2017 pic.twitter.com/OjgRIBqSHI— WTA (@WTA) April 25, 2017
В седьмом гейме Севастовой долго не удавалось завершить партию, но с четвертой попытки она все-таки укороченным красиво поставила точку — 6:1.
Sevastova races through the first set 6-1! #PTGP2017 pic.twitter.com/OGvhkcLizu— WTA (@WTA) April 25, 2017
Второй сет получился равным и все решил единственный брейк, выигранный Стосур в третьем гейме. Ну и вообще, австралийская теннисистка смотрелась здесь чуть лучше.
Going three in Stuttgart! @bambamsam30 takes the second 6-4! #PTGP2017 pic.twitter.com/CPb10QV9Lk— WTA (@WTA) April 25, 2017
В решающей партии у Анастасии были сложности на своей подаче, тогда как соперница брала очки на своей достаточно уверенно. Решающим здесь стал восьмой гейм, который Саманта вроде бы начала уверенно.
.@bambamsam30 in complete control of the rally! #PTGP2017 pic.twitter.com/MZ04bOmI1d— WTA (@WTA) April 25, 2017
Однако именно здесь Севастовой удалось "зацепиться" и пусть с третьей попытки, но реализовать брейк-пойнт и вырваться вперед — 5:3. Следующий гейм стал последним.
Sevastova is closing in on victory! #PTGP2017 pic.twitter.com/qrfYScRLdF— WTA (@WTA) April 25, 2017
А так была поставлена финальная точка — 6:3.
Anastasija Sevastova secures a spot in @PorscheTennis Second round!
Overcomes Stosur 6-1, 4-6, 6-3! pic.twitter.com/radiivbMCg— WTA (@WTA) April 25, 2017
За выход во второй круг Севастова заработала 55 рейтинговых очков и 9,5 тысяч долларов. Дальше ее ожидает игра с победителем пары Йоханна Конта (Великобритания) — Наоми Осака (Япония).
В парном разряде на турнире в Штутгарте Алена Остапенко с американкой Ракель Атаво заработали сегодня 100 рейтинговых очков за победу над швейцарско-голландским дуэтом Ксенией Нолл/Деми Схюрс — 6:2, 6:2. Дальше Остапенко и Атаво ждет встреча с британками Анной Смит и Наоми Броуди. Год назад очная игра Алены и Наоми в Окленде получилась скандальной и завершилась обидным поражением латвийской теннисистки в трех сетах. А завтра Остапенко, занимающей сейчас в рейтинге WTA 50-ю строчку, предстоит матч в одиночном разряде против 23-й ракетки мира американки Коко Вандевеге.
Porsche Tennis Grand Prix-2017. 1-й круг:
Анастасия Севастова (Латвия) — Саманта Стосур (Австралия) 6:1, 4:6, 6:3
58 из 88 = 66% Попадание первой подачи 56 из 79 = 71%
39 из 58 = 67% Выигрыш первой подачи 38 из 56 = 68%
19 из 30 = 63% Выигрыш второй подачи 11 из 23 = 48%
1 Эйсы 3
2 Двойные ошибки 3
30 из 79 = 38% Очки, выигранные на приеме 30 из 88 = 34%
4 из 11 = 36% Реализация брейк-пойнтов 1 из 3 = 33%
88 Все выигранные очки 79
Продолжительность — 1 час 49 минут.
25 апреля. Штутгарт. "Порше-Арена". Центральный корт (покрытие — грунт).