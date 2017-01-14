Во Владивостоке местный "Адмирал" после фиаско с рижанами два дня назад сумел реабилитироваться сегодня в игре против финского "Йокерита" (5:4). Победу "моряки" вырвали в овертайме, хотя по ходу игры вели 4:1. Решающую шайбу забросил Максим Казаков, а результативную передачу ему сделал Оскар Бартулис. Это был 8-й результативный балл латвийского капитана "Адмирала" в сезоне, а в поединке с "джокерами" он провел на льду целых полчаса, за которые трижды бросал по воротам, один бросок заблокировал сам, провел силовой прием и заработал положительный коэффициент полезности "+2". Другого латвийского защитника Артура Кулды в очередной раз не оказалось в составе "Йокерита".

Благодаря этой победе "Адмирал" за десять матчей до конца регулярного чемпионата замыкает восьмерку сильнейших команд Восточной конференции, которая и получит путевки в плей-офф.

Московское "Динамо" в составе с Мартыньшем Карсумсом принимало тольяттинскую "Ладу" во главе с латвийским специалистом Артисом Аболсом. "Бело-голубые" не оставили шансов гостям, забросив в их ворота, защищаемые Ежовым, пять безответных шайб. Автором первой, оказавшейся в итоге победной и очень красивой, уже на 5-й минуте встречи стал Карсумс. Латвийский форвард подхватил шайбу в средней зоне, заложил вираж перед воротами "Лады" и при сопротивлении трех противников нанес результативный бросок в падении (см.видео).



Карсумс в этом матче провел на льду 14 минут с четвертью, еще четыре отсидел в штрафной боксе, нанес 2 броска и провел три силовых приема. Шайба против "Лады" стала 11-й в сезоне для латвийского форварда, который продолжает оставаться самым результативным игроком "Динамо".

Эдгар Масальский у гостей в очередной раз остался в запасе, а защитник Кристап Сотниекс отыграл сегодня больше всех из полевых игроков "Лады" (23,5 минуты), за которые заблокировал 2 броска, провел два хита и заработал негативный показатель "-1".

Московские динамовцы продолжают победное шествие в новом году, одержав шестую победу кряду. У команды теперь 89 очков и пятое место на "Западе". "Лада" с 57 очками идет на "Востоке" — 12-й и отстает от "Адмирала" Бартулиса на целую дюжину очков.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Динамо Москва — Лада Тольятти 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

1:0 — Карсумс (Хиетанен) — 04:48 (5x5)

2:0 — Кутейкин (Кокарев, Подшендялов) — 17:39 (5x5)

3:0 — Карпов (Никулин, Хиетанен) — 46:15 (5x4)

4:0 — Чебыкин (Брюквин) — 51:54 (5x5)

5:0 — Хиетанен (Цветков, Кокарев) — 59:58 (5x5)

Броски: 34 — 17

Вратари: Еременко — Ежов

Штраф: 6 — 4.



Адмирал Владивосток — Йокерит Хельсинки 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

0:1 — Лаюнен (Марьямяки, Талая) — 05:04 (5x5)

1:1 — Александров (Казаков) — 06:48 (5x4)

2:1 — Казаков (Блум) — 17:13 (5x4)

3:1 — Блум (Саюстов, Александров) — 21:26 (5x4)

4:1 — Казаков (Макаренко, Жафяров) — 33:41 (5x5)

4:2 — Йоэнсуу (Регин, Дженовей) — 39:58 (5x4)

4:3 — Дженовей (Регин, О'Нилл) — 44:57 (5x4)

4:4 — О'Нилл (Йормакка) — 46:43 (5x5)

5:4 — Казаков (Бартулис) — 61:19 (3x3)

Броски: 39 — 33

Вратари: Бобков — Хелениус

Штраф: 6 — 12.



Запад

1 СКА 49 39 10 115

2 ЦСКА 50 36 14 114

3 Торпедо 49 32 17 94

4 Локомотив 50 30 20 91

5 Динамо М 50 31 19 89

6 Динамо Мн 47 27 20 79

7 Витязь 50 26 24 75

8 Йокерит 49 23 26 75

==================

9 ХК Сочи 50 26 24 74

10 Слован 49 22 27 66

11 Медвешчак 50 21 29 62

12 Спартак 49 19 30 60

13 Северсталь 49 18 31 59

14 Динамо Р 50 15 35 45

Восток

1 Металлург Мг 49 34 15 105

2 Авангард 50 33 17 96

3 Ак Барс 51 33 18 94

4 Трактор 49 25 24 80

5 Салават Юлаев 50 25 25 78

6 Барыс 49 24 25 71

7 Куньлунь 50 24 26 70

8 Адмирал 50 22 28 69

===================

9 Нефтехимик 51 24 27 66

10 Сибирь 50 22 28 65

11 Автомобилист 49 21 28 64

12 Лада 50 19 31 57

13 Амур 50 18 32 56

14 Югра 48 19 29 55

15 Металлург Нк 49 10 39 30