Шипулин стартовал сегодня третьим с отставанием в 21 секунду от норвежца Йоханнеса Бо и спустя 13,5 секунд после Фуркада. Однако уже после первого огневого рубежа россиянин вырвался в лидеры, воспользовавшись тем, что француз и норвежец по разу промахнулись. Более того, на второе место поднялся еще один соотечественник Шипулина — Евгений Гараничев.

К середине дистанции Шипулин продолжал удерживать лидерство, позади в 24 секундах шел Гараничев, а сразу за ним — Фуркад и Бо.

На третьем огневом рубеже и первом "в стойке" Шипулин мажет один раз, а Гараничев получает целых три штрафных круга. В лидеры вырывается Бо, следом тут же со штрафного круга выскакивает Шипулин и рядом Фуркад.

Спор тройки лидеров разрешила последняя стрельба. Здесь Шипулин отработал чисто, а Фуркад и Бо по разу ошиблись. Россиянин получил гандикап в 20 секунд и уверенно довел дело до победы. Фуркад — второй, Бо — третий.

Андрей Расторгуев начинал пасьют 23-м с отставанием от лидера в 1 минуту и 8 секунд. Первую стрельбу латвийский биатлонист отработал на "отлично" и переместился на 11-ю позицию. На трех следующих огневых рубежах Андрей каждый раз не закрывал одну мишень, но продолжал держаться на 11-12-м месте, а финишировал в итоге 10-м, уступив Шипулину — 1 минуту 19 секунд. Этот результат позволил Расторгуеву заработать 31 очко и с суммой 391 балл он поднялся в общем зачете Кубка мира на 22-ю позицию.

Кубок мира-2016/17. 9-й этап (Холменколлен, 18 марта). Мужчины. Гонка преследования на 12,5 км

1 (3-й в спринте). Антон Шипулин (Россия) — 32.11,9 (1 штрафной круг).

2 (2). Мартен Фуркад (Франция) +5,7 (2).

3 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) +21,6 (2).

4 (15). Фредрик Линдстрем (Швеция) +44,7 (0).

5 (21). Лукас Хофер (Италия) +55,5 (2).

6 (10). Юлиан Эберхард (Австрия) +55,6 (3).

7 (12). Симон Эдер (Австрия) +56,1 (3).

8 (7). Онджрей Моравец (Чехия) +57,3 (2).

9 (8). Евгений Гараничев (Россия) +1.03,7 (3).

10 (23). Андрей Расторгуев (Латвия) +1.19,9 (3)…