"Гриззлиз" сумели воспользоваться помощью домашней площадки во второй половине матча, когда совершили решающий рывок и в итоге добились первой победы в серии — 105:94. Наибольший вклад в успех хозяев внес защитник Майк Конли, набравший 24 очка. У "Сан-Антонио" как всегда самым результативным оказался Кавай Леонард (18 очков).

Давис Бертанс вступил в игру только с началом заключительной четверти и провел на площадке все 12 минут. К тому времени "шпоры" безнадежно уступали (63:81) и даже два реализованных за это время дальних броска не спасли "Сан-Антонио" от первого поражения в противостоянии с "Гриззлиз".

Четвертая игра серии пройдет также на площадке "Мемфиса" 22 апреля.

НБА — плей-офф. 1/8 финала (3-й матч):

Мемфис Гриззлиз — Сан-Антонио Сперс 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)

МГ: Конли — 24+8 передач, Марк Газоль — 21+6 передач, Рэндольф — 21+8 подборов, Эннис — 12, Селден — 10…

СС: Леонард — 18, Олдридж — 16+11 подборов, Андерсон — 15, Миллз — 11, Симмонс — 10…

Счет в серии: 1–2.

