Чемпион Латвии по хоккею "Курбад" получил путевку в полуфинальную стадию Континентального кубка IIHF, выиграв все три матча на домашней площадке в минувший уик-энд.

В первом туре "Курбад" без особых проблем обыграл "Тыхы" — 5:2. Рижане вели со счетом 5:0, поляки ответили двумя быстрыми голами в середине третьего периода, но спасти матч не смогли. У "Курбада" по шайбе забросили Мартиньш Ципулис и Янис Спруктс.

В следующем матче "Курбад" со счетом 8:1 разгромил украинский "Донбасс". Как и в первом туре, чемпион Латвии пропустил лишь после пяти заброшенных шайб. Ципулис оформил дубль и отдал две голевые передачи. Две шайбы забросил и Мартинс Лавров.

Вторая победа позволила "Курбаду" досрочно занять первое место в группе и выйти в следующий раунд турнира. Но рижане не остановились на достигнутом и выиграли третий матч подряд.

Во встрече с "Нарвой" чемпион Латвии впервые на турнире был вынужден отыгрываться — в начале первого периода Александр Кузнецов вывел "Нарву" вперед. Статус-кво был восстановлен только во второй 20-минутке, когда Сандис Золманис после передачи Спруктса в одно касание отправил шайбу в верхний угол ворот. Капитан "Курбада" Томс Блукс принес хозяевам победу точным броском от синей линии в заключительной трети матча.

Таким образом, "Курбад" выиграл все три матча в основное время, занял первое место в группе и пробился в полуфинальную стадию турнира. В следующем раунде чемпион Латвии сыграет с датским "Рунгстедом", британским "Шеффилдом" и белорусской "Юностью". Матчи пройдут с 17 по 19 ноября в Дании. Только победитель группы по итогам кругового турнира выйдет в финальную часть.