"Кельн" гостил сегодня у "Аугсбурга", борющегося за выживание и не знавшего побед уже на протяжении шести игр (2 ничьи и 4 поражения). Тем не менее хозяева поля отлично настроились на этот матч и уже к середине первого тайма вели в счете 2:0.

В перерыве наставник "Кельна" Штогер решился на замену, сделав сразу две замены, отправил на поле в т.ч. и Руднева, не игравшего с 18 марта из-за травмы. На 65-й минуте после розыгрыша углового "Кельну" удалось отыграть один мяч, который оказался автоголом Филиппа Макса. Тем не менее, несмотря на солидное преимущество гостей и удаление в конце игры сразу двух игроков "Аугсбурга", команде Руднева не удалось уйти от поражения — 1:2.

У "Кельна" осталось 40 очков, клуб на 7-м месте и еще сохраняет шансы на завоевание места в Лиге Европы (эти путевки получают команды, занявшие 5 и 6 места по итогам чемпионата).

Лидер турнира "Бавария" сыграла в гостях по нулям с леверкузенским "Байером", а ближайший преследователь мюнхенского клуба РБ "Лейпциг" разгромил дома "Фрайбург" (4:0) и сократил отставание до восьми очков. "Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия" продолжают борьбу за третье место, обыграв менхенгладбахскую "Боруссию" (5:3) и франкфуртский "Айнтрахт" (1:0) соответственно.

Чемпионат Германии-2016/17 (29-й тур):

РБ Лейпциг — Фрайбург 4:0 (2:0)

Голы: Поульсен (36), Вернер (42), Кейта (51), Демме (90)

РБ Лейпциг: Гулачи, Бернардо, Упамекано, Комппер, Хальстенберг, Кейта (Ильзанкер, 56), Демме, Забитцер (Кайзер, 70), Форсберг, Вернер, Поульсен (Берк, 78).

Фрайбург: Шволов, Кюблер, Сеюнджю, Кемпф, Игньовски, Франтц, Шустер (Хефлер, 46), Абраши (Штенцель, 80), Хаберер, Геде (Петерсен, 46), Нидерлехнер.

Боруссия Д — Айнтрахт Ф 3:1 (2:1)

Голы: Ройс (3), Папастатопулос (34), Обамеянг (86) — Фабиан (29)

Боруссия Д: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Бендер (Гинтер, 46), Шмельцер, Вайгль (Кастро, 77), Шахин, Пулишич, Кагава, Ройс (Дембеле, 46), Обамеянг.

Айнтрахт Ф: Градецки, Вальехо, Абраам, Ордоньес (Ребич, 56), Чендлер, Маскарель, Гачинович, Очипка, Вольф (Блум, 71), Фабиан, Хргота (Баркок, 81).



Майнц — Герта 1:0 (1:0)

Гол: Брукс (45+1-авт.)

Герта: Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Брукс, Платтенхардт, Шелбред, Аллан, Харагути (Аллаги, 60), Калу, Миттельштедт (Эссвайн, 60), Ибишевич.

Вольфсбург — Ингольштадт 3:0 (1:0)

Голы: Зуттнер (45-авт.), Малли (68), Гомес (80)

Аугсбург — Кельн 2:1 (2:0)

Голы: Хинтереггер (5), Верхаг (23-пен.) — Макс (65-авт.)

Кельн: Хорн, Клюнтер, Соренсен, Хайнц, Хектор, Клеменс (Цоллер, 46), Леманн, Йойич (Руднев, 46), Битенкур (Хегер, 61), Осако, Модест.

Удаления: Гу Чжа Чхоль (А, 89), Финнбогасон (А, 90+2).

Хоффенхайм-1899 — Боруссия М 5:3 (2:2)

Голы: Салаи (9, 24), Демирбай (58, 89), Ут (75) — Вестергор (31), Штиндль (35)

Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Фогт, Хюбнер (Бичакчич, 85), Руди, Толян, Цубер, Демирбай, Крамарич, Салаи (Амири, 74), Вагнер (Ут, 63).

Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Вестергор, Вендт, Штробль (Бенеш, 85), Дауд, Траоре (Херрманн, 74), Штиндль, Хофманн, Хан (Дрмич, 74).

Предупреждения: Штиндль (26), Хюбнер (30), Эльведи (45), Кристенсен (48), Дауд (63), Фогт (64).



Байер — Бавария 0:0

Байер: Лено, Хильберт, Едвай, Топрак, Венделл, Хавертц (Бэйли, 88), Баумгартлингер, Арангис (Драгович, 62), Брандт (Бельараби, 66), Кампль, Фолланд.

Бавария: Нойер, Рафинья, Мартинес (Лам, 72), Алаба, Бернат, Киммих, Видаль, Коман (Хаби Алонсо, 70), Алькантара, Дуглас Коста (Роббен, 60), Мюллер.

Предупреждения: Арангис (37), Едвай (50).

Удаление: Едвай (59).

1 Бавария 29 69

2 РБ Лейпциг 29 61

3 Хоффенхайм 29 54

4 Боруссия Д 29 53

5 Герта 29 43

6 Фрайбург 29 41

7 Кельн 29 40

8 Боруссия М 29 39

9 Айнтрахт Ф 29 38

10 Шальке-04 28 37

11 Байер 29 36

12 Вердер 28 36

13 Вольфсбург 29 33

14 Гамбург 28 33

15 Майнц 29 32

16 Аугсбург 29 32

17 Ингольштадт 04 29 28

18 Дармштадт 98 28 15