"Бамберг" гостил в Стамбуле у "Галатасарая", который делит с "Миланом" последние строчки таблицы. Немецкий клуб находился ненамного выше, но использовал шанс и одержал шестую победу в чемпионате — 90:75.

В первой четверти хозяева площадки чаще вели в счете, но под конец гости совершили рывок, а Стрелниекс забил одновременно с сиреной на перерыв, послав мяч со своей половины площадки (см.видеообзор ниже).

К большому перерыву перевес "Бамберга" уже составлял "+9", а в третьей 10-минутке немецкий клуб все расставил по местам, сперва набрав подряд 13 очков, а потом еще восемь.

В заключительном отрезке матча "Галатасарай" немного сократил отставание, но победа немецкого клуба не вызывала ни малейшего сомнения. Одним из главных творцов успеха команды в Стамбуле стал Янис Стрелниекс, ставший с 18 очками самым результативным игроком "Бамберга". Они сложились из пяти точных дальних попаданий (всего было семь попыток), одной двушки и реализованного штрафного. Также за 26,5 минут игрового времени на счету латвийского защитника — 4 передачи и 3 подбора.

Другой турецкий клуб "Дарушшафака", за который выступает другой латвийский защитник Дайрис Бертанс, гостил у "Барселоны" и потерпел поражение со счетом 77:82. Бертанс вышел в стартовой пятерке и поначалу гости выглядели предпочтительнее. Однако после большого перерыва испанский клуб стал перехватывать инициативу и в решающей четверти решил исход матча в свою пользу.

Дайрис Бертанс провел в игре 13,5 минут, за которые набрал 5 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. "Дарушшафака" с 8 победами и 7 поражениями занимает в турнирной таблице 7-е место, у "Бамберга" — 11-я позиция.

Евролига-2016/17. Регулярный чемпионат (15-й тур):

Галатасарай (Стамбул, Турция) — Бамберг (Германия) 75:90 (19:24, 19:23, 14:27, 23:16)



Барселона (Испания) — Дарушшафака (Стамбул, Турция) 81:77 (19:22, 16:18, 24:17, 22:20)

Барселона: Томич — 16, Райс — 13, Везенков — 12, Доллмен — 11…

Дарушшафака Догуш: Андерсон — 21, Уилбекин — 19, Морман — 11…

Тем временем в чемпионате Испании 21-летний латвийский центровой Анджей Пасечник в составе "Гран Канарии" отпраздновал победу над клубом "Ховентуд" — 98:80. Анджей провел в игре всего 14 минут и набрал 18 очков, повторив личный рекорд результативности в ACB-лиге. Кроме того, в его активе 5 подборов.

Это была четвертая победа "Гран Канарии" подряд и девятая в чемпионате, что позволяет команде Пасечника находиться на высоком пятом месте.