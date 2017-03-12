До переезда серии в Москву динамовцы обменялись со СКА победами в Питере. Третий матч серии начался с быстрого гола "бело-голубых" от Якова Рылова. К середине периода Ярно Коскиранта сравнял результат. И практически тут же на пятаке у ворот "Динамо" повздорили Мартыньш Карсумс и Илья Ковальчук, заработавшие по две минуты штрафа.
В начале второй 20-минутки Карсумс еще раз отправился в штрафной бокс, но уже в одиночестве. Динамовцы сумели выстоять в меньшинстве. А на 35-й минуте у кипера армейцев Коскинена случилось дежавю после броска Андрея Кутейкина. В прошлой игре он пропустил шайбу, когда форвард "Динамо" щелкал еще со своей половины площадки, теперь бросок наносился, едва Кутейкин пересек красную линию — 2:1.
Спустя минуту Карсумс приложил к борту Дацюка, обиженный за такое обращение с собой один из лидеров СКА тут же жестко встретил в своей зоне Цветкова и получил матч-штраф.
Правда, в формате 5х4 хозяева льда успели поиграть только половину отведенного времени, поскольку через 2,5 минуты у них 5+20 получил уже Лукаш Кашпар.
Едва начался третий период динамовцы остались втроем после удаления Терещенко, чем тут же воспользовалась ударная бригада большинства армейцев: Вадим Шипачев восстановил равновесие.
Но большинство у СКА не закончилось и через полторы минуты Еременко пришлось доставать из сетки третью шайбу после броска Евгения Дадонова — 2:3.
Дальше у "Динамо" был отличный шанс сравнять результат: судьи выписали третий матч-штраф сегодня и получил его нападающий СКА Дергачев. Однако армейцы выстояли пять минут в меньшинстве.
В концовке игры Сергей Орешкин заменил вратаря на шестого полевого игрока и динамовцы пропустили четвертый гол в пустые ворота — 2:4. Подопечные Олега Знарка впервые вышли вперед в серии против его бывшей команды (2-1).
Мартыньш Карсумс сегодня провел на льду 17 минут, еще четыре отсидел в штрафном боксе, нанес один бросок, два заблокировал сам и провел четыре силовых приема.
Послематчевый комментарий тренера СКА Харийса Витолиньша
И в Ярославле тоже победили гости. Хоккеисты ЦСКА сумели вырвать победу (2:1) ближе к середине третьего периода, когда победный гол, реализовав большой численный перевес, забил Стефан да Коста. И здесь армейский клуб повел в серии 2-1.
Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (третьи матч):
Динамо (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
1:0 — Рылов (Кокарев, Горовиков) — 03:35 (5x5)
1:1 — Коскиранта (Плотников) — 09:43 (5x5)
2:1 — Кутейкин — 34:17 (5x5)
2:2 — Шипачев (Дадонов, Гусев) — 41:14 (5x3)
2:3 — Дадонов (Белов, Гусев) — 42:49 (5x4)
2:4 — Ковальчук (Яковлев) — 58:27 (en).
Броски: 18 — 21.
Вратари: Еременко — Коскинен
Штраф: 35 — 54.
Счет в серии: 1-2.
Локомотив (Ярославль) — ЦСКА (Москва) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
0:1 — Петров (Киселевич, Да Коста) — 11:02 (5x4)
1:1 — Лугин (Аверин, Локтионов) — 22:16 (5x5)
1:2 — Да Коста (Киселевич) — 45:01 (5x3).
Броски: 24 — 27
Вратари: Мурыгин — Фаст
Штраф: 10 — 22.
Счет в серии: 1-2.