Сегодня прошли третьи матчи четвертьфинальных серий плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Московское "Динамо" принимало питерский СКА, а в Ярославле у "Локомотива" гостил ЦСКА.

До переезда серии в Москву динамовцы обменялись со СКА победами в Питере. Третий матч серии начался с быстрого гола "бело-голубых" от Якова Рылова. К середине периода Ярно Коскиранта сравнял результат. И практически тут же на пятаке у ворот "Динамо" повздорили Мартыньш Карсумс и Илья Ковальчук, заработавшие по две минуты штрафа.



В начале второй 20-минутки Карсумс еще раз отправился в штрафной бокс, но уже в одиночестве. Динамовцы сумели выстоять в меньшинстве. А на 35-й минуте у кипера армейцев Коскинена случилось дежавю после броска Андрея Кутейкина. В прошлой игре он пропустил шайбу, когда форвард "Динамо" щелкал еще со своей половины площадки, теперь бросок наносился, едва Кутейкин пересек красную линию — 2:1.



Спустя минуту Карсумс приложил к борту Дацюка, обиженный за такое обращение с собой один из лидеров СКА тут же жестко встретил в своей зоне Цветкова и получил матч-штраф.



Правда, в формате 5х4 хозяева льда успели поиграть только половину отведенного времени, поскольку через 2,5 минуты у них 5+20 получил уже Лукаш Кашпар.

Едва начался третий период динамовцы остались втроем после удаления Терещенко, чем тут же воспользовалась ударная бригада большинства армейцев: Вадим Шипачев восстановил равновесие.

Но большинство у СКА не закончилось и через полторы минуты Еременко пришлось доставать из сетки третью шайбу после броска Евгения Дадонова — 2:3.

Дальше у "Динамо" был отличный шанс сравнять результат: судьи выписали третий матч-штраф сегодня и получил его нападающий СКА Дергачев. Однако армейцы выстояли пять минут в меньшинстве.

В концовке игры Сергей Орешкин заменил вратаря на шестого полевого игрока и динамовцы пропустили четвертый гол в пустые ворота — 2:4. Подопечные Олега Знарка впервые вышли вперед в серии против его бывшей команды (2-1).

Мартыньш Карсумс сегодня провел на льду 17 минут, еще четыре отсидел в штрафном боксе, нанес один бросок, два заблокировал сам и провел четыре силовых приема.

Послематчевый комментарий тренера СКА Харийса Витолиньша



И в Ярославле тоже победили гости. Хоккеисты ЦСКА сумели вырвать победу (2:1) ближе к середине третьего периода, когда победный гол, реализовав большой численный перевес, забил Стефан да Коста. И здесь армейский клуб повел в серии 2-1.

Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (третьи матч):

Динамо (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

1:0 — Рылов (Кокарев, Горовиков) — 03:35 (5x5)

1:1 — Коскиранта (Плотников) — 09:43 (5x5)

2:1 — Кутейкин — 34:17 (5x5)

2:2 — Шипачев (Дадонов, Гусев) — 41:14 (5x3)

2:3 — Дадонов (Белов, Гусев) — 42:49 (5x4)

2:4 — Ковальчук (Яковлев) — 58:27 (en).

Броски: 18 — 21.

Вратари: Еременко — Коскинен

Штраф: 35 — 54.

Счет в серии: 1-2.



Локомотив (Ярославль) — ЦСКА (Москва) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

0:1 — Петров (Киселевич, Да Коста) — 11:02 (5x4)

1:1 — Лугин (Аверин, Локтионов) — 22:16 (5x5)

1:2 — Да Коста (Киселевич) — 45:01 (5x3).

Броски: 24 — 27

Вратари: Мурыгин — Фаст

Штраф: 10 — 22.

Счет в серии: 1-2.

