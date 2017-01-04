В случае победы во втором круге С.Уильямс вышла бы в четвертьфинале на латвийскую теннисистку Алену Остапенко. Однако новоиспеченная невеста (на днях Серена получила предложение от Алексиса Огоняна) проиграла 72-й ракетке мира Бренгл в трех сетах — 4:6, 7:6 (7-3), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 13 минут. При этом Уильямс отыграла в последнем гейме 2 матчбола, но все-таки уступила.

Отметим, что несмотря на 9 эйсов, Серена Уильямс допустила в этом матче 4 двойные ошибки и 88(!) невынужденных. "При таком количестве ошибок нельзя рассчитывать на победу, — отметила после матча 22-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" и добавила. — Не могу даже подобрать приличное слово для своей сегодняшней игры".

Последний раз Серена Уильямс проигрывала теннисистке не из топ-70 в марте 2014 года. Тогда она неожиданно уступила словачке Яне Чепеловой в Чарльстоне (4:6, 4:6).

Что касается 26-летней Брегл, то теперь с ней в четвертьфинале встретится Алена Остапенко. Латвийская теннисистка, занимающая в рейтинге 44-ю позицию, во втором круге справилась с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (WTA, 79) в двух сетах — 6:2, 7:6 (7-3).

Добавим, что старшая Уильямс — Винус — также выбыла из числа участниц турнира. При этом она выиграла у новозеландской обладательницы wild card Джейд Льюис — 7:6 (7-2), 6:2, но затем поняла, что состояние ее правой руки не позволит играть в дальнейшем со стопроцентной отдачей.

"Я люблю этот турнир и очень расстроена, что вынуждена сняться. Рада, что имела возможность вновь выступить здесь", — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт WТА.

ASB Classic-2017. 2-й круг:

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Алена Остапенко (Латвия) 2:6, 6:7 (3-7)

43 из 81 = 53% Попадание первой подачи 26 из 59 = 44%

22 из 43 = 51% Выигрыш первой подачи 18 из 26 = 69%

17 из 38 = 45% Выигрыш второй подачи 18 из 33 = 55%

5 Эйсы 3

6 Двойные ошибки 9

23 из 59 = 39% Очки, выигранные на приеме 42 из 81 = 52%

3 из 5 = 60% Реализация брейк-пойнтов 5 из 13 = 38%

62 Все выигранные очки 78

Продолжительность — 1 час 23 минуты

4 января. Окленд. ASB Теннис Арена. Корт Грэндстэнд (покрытие — хард).

