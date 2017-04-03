Пятый раз в сезоне наставник "Сперс" Грегг Попович доверил место в основе латвийскому форварду. Случилось это в матче против "Юты Джаз", в котором "шпоры" сумели добиться путь и не простой, но победы — 109:103.

Давис Бертанс провел на площадке почти 34 минуты (33:54) — до этого матча латвийский баскетболист не проводил столько времени в одной игре в дебютном сезоне чемпионата НБА. Против "джазменов" Давис успел отметиться 11 очками, 4 подборами, 1 передачей и 1 перехватом.

"Нью-Йорк Никс" принимал "Бостон Селтикс". В составе хозяев площадки не было ни лидера Кармело Энтони, ни дисквалифицированного центрового Жоакима Ноа, ни выбывшего из-за травмы разыгрывающего Деррика Роуза. В общем, гостям не составляло особого труда прибрать инициативу к своим рукам с первых минут и одержать в итоге победу со счетом — 110:94.

Кристап Порзиньгис за 27,5 минут игрового времени отметился 14 очками, всего одним подбором и одним перехватом.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Сан-Антонио Сперс — Юта Джаз 109:103 (33:28, 21:24, 34:26, 21:25)

СС: Леонард — 25+7 передач, Паркер — 21+5 передач, Симмонс — 17, Поу Газоль — 13+12 подборов, Бертанс — 11…

ЮД: Гобер — 19+14 подборов+6 блок-шотов+5 передач, Диао — 19, Хэйворд — 16, Мэк — 13, Джонсон — 13…

Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс 94:110 (23:34, 24:26, 24:28, 23:22)

НН: К.Ли — 16+5 передач, Порзиньгис — 14, Эрнангомес — 12, Кузминскас — 11, О'Куинн — 11+9 подборов, Рэндл — 10…

БС: Томас — 19+6 передач, Браун — 16, Смарт — 14+5 передач, Хорфорд — 14+7 подборов, Олиник — 12, Розир — 12…