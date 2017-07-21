В ответном матче второго раунда квалификации футбольной Лиги Европы "Лиепая" победила в Мариямполе "Судуву" (1:0), но по сумме двух игр дальше прошла литовская команда. А для Латвии на этом еврокубковый сезон завершен.

На прошлой неделе у себя долма лиепайчане уступили 0:2, чем перед ответным матчем поставили себя в очень сложное положение. По сравнению с предыдущей игрок, наставник "Лиепаи" Тамаз Пертия сделал в составе только измнение: место Хмыза занял Гребис.

Гостям не было что терять, и с первых минут они попытались захватить инициативу. Они чаще контролировали мяч, но соперник организованно оборонялся. В середине тайма Гребис пробил головой, однако перед тем он оказался в офсайде.

В целом в первом тайме острых моментов так и не было. После перерыва "Судува" провела несколько резких выпадов, а потом она пропустила. После прострела Торреса слева и рикошета мяч долетел до Кейта и тот головой поразил ближний угол — 1:0.

Чтобы забить второй гол и перевести матч в дополнительное время, у "Лиепаи" оставалось примерно 25 минут. Остаток матча лиепайчане провели с одним центральным защитником, а на усиление игры впереди вышел Афанасьев. Гости старательно атаковали, но второй раз найти путь к чужим воротам не сумели. Победа с минимальным счетом не принесла "Лиепае" путевку в следующий раунд.

Таким образом, уже в середине июля завершила выступления последняя из латвийских команд в еврокубках. "Лиепая" в нынешнем сезоне стала единственной, кто сумел пройти дальше одного раунда (в первом круге одолела североирландский "Крузэйдерс"). Двумя днями ранее стартовый для себя барьер второго круга квалификации Лиги чемпионов не преодолел юрмальский "Спартак" (поражение от казахстанской "Астаны" — 0:1 и 1:1). А две недели назад после первого раунда квалификации ЛЕ прекратили борьбу "Елгава" (проигрыш венгерскому "Ференцварошу") и "Вентспилс" (не прошел исландский "Валюр").

Лига Европы. Второй раунд квалификации. Ответный матч

Судува (Литва) — Лиепая (Латвия) 0:1 (0:0)

Гол: Кейта 57.

Судува: Кардумс, Янкаускас, Керла, Абу Бакр, Славицкас, Янушаускас, Леймонас (Матулявичюс, 35), Вербицкас, Велюлис (Алтипармаковски, 72), Швллюга, Лаукжемис (Вежевич, 82).

Лиепая: Ралькевич, Эль Хаджи, Кейта, Томкович (Афанасьев, 66), Томич, Лебамба (Клява, 87), Гребис, Струмия, Карашаускас, Эристави (Хмыз, 74), Торрес.

Предупреждения: Шврлюга 22, Лаукжемис 45, Славицкас 66 — Струмия 26, Гребис 54, Томич 55.

Судья: Лоран Коприва (Люксембург).

20 июля. Мариямполе.

Первый матч — 2:0