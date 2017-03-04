Сегодня во Владивостоке завершилась серия плей-офф между местным "Адмиралом" и омским "Авангардом". К сожалению, команда Оскара Бартулиса потерпела поражение, а латвийский капитан дальневосточников получил травму за полминуты до окончания встречи.

Омичи забросили две безответные шайбы (отличились Илья Михеев и Владимир Соботка), а могли и три (еще не реализовал буллит Илья Зубов). Оскар Бартулис отыграл 25 минут, блокировал 2 броска, заработал негативный коэффициент полезности и за полминуты до финальной сирены получил травму, после которой смог покинуть площадку только с помощью партнеров.



Таким образом, команда из Владивостока уступила в серии с общим счетом 2-4 и завершила борьбу за Кубок Гагарина.

Кубок Гагарина-2017. 1/8 финала (6-й матч):

Адмирал (Владивосток) — Авангард (Омск) 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

0:1 — Михеев (Пьянов) — 00:48 (5x5)

0:2 — Соботка (Лемтюгов) — 31:15 (5x5)

Нереаллизованный буллит: Зубов (Авн, 58:23).



