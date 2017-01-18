Первый период остался за "Баффало", который вел со счетом 2:0. На 11-й минуте ошибкой голкипера Фредерика Андерсена воспользовался Кайл Окпосо, а Эвандер Кейн забросил хозяевам, что называется, " в раздевалку".

Погоню за гостями уже на первых секундах второго периода возглавил Лео Комаров, а в середине матча Мэтт Мартина и Остона Мэттьюса в течение 76 секунд вывели "Торонто" вперед — 3:2. В итоге вратарь "клинков" Робер Ленер была заменен на Андерса Нильссона.

К 54-й минуте встречи Джеймс ван Римсдайк в большинстве увеличил преимущество "Кленовых листьев" до двух шайб. Но за 2,5 минуты до финальной сирены "Баффало" вернулся в игре после того, как Земгус Гиргенсонс прошел по правому краю и сделал элегантный наброс на пятак, который замкнул Уильям Кэррир.

И все же минимальное отставание сократить хоккеистам "Баффало" не удалось — 3:4. Это третье поражение команды Гиргенсона в последних четырех матчах. С 43 очками "клинки" снова скатились в подвал Восточной конференции, где занимают теперь 15 место из 16-ти возможных. При этом от зоны плей-офф их отделяют не так и много — семь очков.

Земгус Гиргенсонс в этом матча набрал 11 (5+6) результативный балл, на льду провел 14 минут с четвертью, проиграл все четыре вбрасывания, но зато применил три силовых приема и заработал на пару с Брайаном Джионтой лучший коэффициент полезности (+2) в данной встрече.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Торонто Мэйпл Лифс — Баффало Сэйбрз 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

0:1 — Окпосо — 10:16 (5x5)

0:2 — Кейн (Джионта, Маккейб) — 19:27 (5x5)

1:2 — Комаров (Кадри, Нюландер) — 20:32 (5x5)

2:2 — Мартин — 28:29 (5x5)

3:2 — Мэттьюс (Хайман, Браун) — 29:45 (5x5)

4:2 — ван Римсдайк (Марнер, Зайцев) — 53:04 (5x4)

4:3 — Кэррир (Гиргенсонс, Джионта) — 57:37 (5x5).

Броски: 32 — 27

Вратари: Андерсен — Ленер (с 29:45 — Нильссен).

Штраф: 2 — 2.

