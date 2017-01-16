В польском Торуне завершился турнир Mentor Cup, ставший для ведущей латвийской фигуристки Ангелины Кучвальской последней пробой пера перед чемпионатом Европы-2017.

Короткую программу Анжелика откатала неплохо. По-настоящему ей не удался только один прыжок, в сумме она получила 54,49 балла и после первого дня соревнований шла на втором месте, уступая только Анастасии Галустян из Армении (59,71).

Mentor Torun Cup 2017 Ladies SP Angelina Kuchvalska



Выступление в произвольной программе у Кучвальской получилось намного хуже: она запорола три прыжка плюс еще неудачно оступилась (или была судорога), в результате чего последовало еще одно падение (на видео этот эпизод см. с 03:24).

Mentor Torun Cup 2017 Ladies FS Angelina KUCHVALSKA



Соответственно оценки за произвольную программу у латвийской фигуристки высокими не оказались: только 90,62 балла и 7 место. В итоге Кучвальская пропустила вперед еще трех соперниц и с суммой 145,11 заняла в Торуни пятое место в конкуренции 19-ти участниц. А выиграла в Польше француженка Лорин Лекавелье.

В соревновании юниорок там же в Торуни представительница Латвии Виктория Шитова с результатом 101,55 балла замкнула десятку сильнейших.

Уже через неделю в чешской Остраве стартует чемпионат Европы, в котором примут участие сильнейшие латвийские фигуристы — Ангелина Кучвальская, Денис Васильев и танцевальный дуэт Ольга Якушина/Андрей Невский. Год назад в Братиславе лучшего результата добилась Кучвальская, сенсационно занявшая четвертое место с новым национальным рекордом (176,99).

Фигурное катание. Mentor Cup-2017. Женщины.

1. Лорин Лекавалье (Франция) — 157,94

2. Мае Беренис Мейт (Франция) — 156,40

3. Анастасия Галустян (Армения) — 150,94

4. Михаэла Люси Ханзликова (Чехия) — 149,76

5. Ангелина Кучвальская (Латвия) — 145,11…