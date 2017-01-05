В баскетбольной Лиге чемпионов прошли матчи 11-го тура группового раунда, а "Вентспилс" одержал в турнире третью победу кряду и шестую в сезоне.

Команда Карлиса Муйжниекса гостила у итальянского "Варезе", в активе которой было только две победы в десяти матчах группы С. Третью итальянцам одержать не удалось, а "Вентспилс" добился успеха, совершив основной рывок во второй и третьей четвертях. Итоговый результат матча — 88:82 в пользу латвийского клуба, у которого это третий успех подряд в турнире и шестая победа в группе, что позволило "Вентспилсу" подняться на четвертое место.

Самым результативным игроком в составе "Вентспилса" стал защитник Фоларин Кэмпбелл, набравший 16 очков, а также совершивший 7 подборов и раздавший 7 передач. В активе Мариса Гулбиса 14 очков, а Кристап Яниченок и Эдгарас Желенис принесли по 12 пунктов в командную копилку.

Евролига-2016/17. Группа С (11 тур):

"Варезе" (Италия) — "Вентспилс" (Латвия) 82:88 (19:18, 18:28, 22:26, 23:16)

Варезе: Джонсон 22+5 подборов, Айенга 21, Аносайк 12+11 подборов, Фереро 12…

Вентспилс: Кэмпбелл 16+7 подборов+7 передач, Гулбис 14, Яниченок 12, Деленис 12…



1 АСВЕЛ 9-2

2 Нептунас 8-3

3 Ольденбург 7-4

4 Вентспилс 6-5

5 ПАОК 5-6

6 Ушак Спортиф 4-7

7 Роса Радом 3-8

8 Варезе 2-9