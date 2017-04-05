Штейнбор защищает в Польше цвета клуба "Арка" из Гдыни, который играет в сильнейшем дивизионе страны Экстралиге. Шансов пробиться в еврокубки через чемпионат у "Арки" нет, а вот в Кубке команда дошла до полуфинала и первый матч у представителя второго по силе национального дивизиона "Сувалки" выиграла в гостях очень уверенно — 3:0.

Любопытно, что в чемпионате Польши Штейнбор практически не играет (всего 2 матча), тогда как в Кубке страны выходит в основе клуба регулярно. Вот и в ответном полуфинале, который, казалось, не должен был создать проблем для "Арки", латвийский кипер занял место в воротах, а в середине первого тайма пропустил первый гол.

Буквально перед тем как отправиться на перерыв "Арка" получила в свои ворота еще и 11-метровый, который гости тоже реализовали и повели — 0:2. Теперь им оставалось забить еще один мяч чтобы сравнять по сумме матчей, однако вторая половина встречи началась с пенальти уже в ворота "Сувалки" — 1:2. Но не прошло и трех минут, как гости забили дальним ударом и здесь Штейнбор явно не выручил команду — 1:3.

Минула еще дюжина минут и "Арке удалось забить сумасшедший по красоте гол, автором которого стал австрийский легионер команды из Гдыни Хофбауэр (видеообзор матча см.ниже) — 2:3, хозяева вздохнули легче.

Этот счет держался до 79-й минуты, пока катастрофический ляп не допустил латвийский вратарь. Забрав мяч в руки после прострела с фланга, Штейнбор поднялся и собрался ввести его в игру. Не обнаружив поблизости достойных вариантов продолжения атаки, Павел выпустил мяч из рук, намереваясь ввести его в игру ногой. Но не тут-то было: вратаря "Арки" подкараулил находившийся за его спиной нападающий "Сувалки" Кадзиор, который мгновенно переправил мяч в сетку — 2:4. Над "Аркой" снова нависла угроза непопадания в финал.



Гости бросились вперед забивать пятый гол и им это удалось за минуту до окончания основного времени матча! Но к счастью, для хозяев поля взятие ворот судьи отменили, зафиксировав ошибочный офсайд (см.видео ниже).

В итоге "Арка" уступила со счетом 2:4 и, можно сказать, что "отскочила". Теперь в финале клуб из Гдыни сыграет с победителем пары "Лех" — "Погонь".

Арка — Сувалки 2:4



Павел Штейнбор является вторым вратарем сборной Латвии (первый номер безоговорочно у Андриса Ванина), правда, за два года сыграл только два матча. Осенью 2015-го он дебютировал в поединке с североирландцами, а второй матч пришелся недавно на последнюю плачевную игру сборной в Тбилиси, где она потерпела крупное поражение от Грузии (0:5). Штейнбор вышел на второй тайм, когда счет был 0:2.

Еще один игрок сборной Латвии — защитник Виталий Ягодинский — вчера в составе "Дьошдьери" провел на поле все 90 минут в ответном поединке 1/4 финала Кубка Венгрии против "Ференцвароша". Забить на своем поле у "Дьошдьери" не получилось — 0:0. Поскольку первая игра завершилась победой самого титулованного клуба Венгрии (2:1), то из Кубка страны команда Ягодинского вылетела.