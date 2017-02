Теннисистки встречались до этого дня трижды и неизменно победительницей в этом соперничестве выходила Возняцки. Выиграла она и сегодня, правда, и Севастова оказала ей достойное сопротивление.

Каролин с первых розыгрышей мяча показала, кто здесь фаворит, исполнив вот такой бэкхенд.

Анастасию это не смутило и она то и дело отвечала вот такими форхендами.

Позволяла Севастова себе и укороченные.

Not even Wozniacki could get on the end of this Sevastova drop shot! #DDFTennis pic.twitter.com/HiMy8zUmmf— WTA (@WTA) 24 февраля 2017 г.