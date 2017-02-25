Теннисистки встречались до этого дня трижды и неизменно победительницей в этом соперничестве выходила Возняцки. Выиграла она и сегодня, правда, и Севастова оказала ей достойное сопротивление.

Каролин с первых розыгрышей мяча показала, кто здесь фаворит, исполнив вот такой бэкхенд.

Анастасию это не смутило и она то и дело отвечала вот такими форхендами.

Позволяла Севастова себе и укороченные.

Not even Wozniacki could get on the end of this Sevastova drop shot! #DDFTennis pic.twitter.com/HiMy8zUmmf— WTA (@WTA) 24 февраля 2017 г.

В седьмом гейме латвийская теннисистка оказалась очень близка к брейку, однако датчанка не позволила зайти дальше "ровно", а следом и сама взяла подачу Анастасии.

Вырвавшись вперед, Каролин в девятом гейме не упустила возможности быстро поставить победную точку — 6:3.

Следующая партия начиналась с подачи Анастасии и получилась еще упорнее. Анастасия была настроена по-боевому.



What a way for Sevastova for win this wonderful point! #DDFTennis pic.twitter.com/9nYuD8HdFL— WTA (@WTA) 24 февраля 2017 г.

Но в пятом гейме латвийская теннисистка проигрывает свою подачу и тут же имеет тройной брейк-пойнт, во время которого можно было поразиться хладнокровию Возняцки.

Тем не менее Анастасия не сдается, красиво делает первый брейк в матче и сравнивает счет — 4:4.

В девятом гейме уже Каролин имеет тройной брейк-пойнт, Анастасия два отыгрывает и все-таки уступает подачу — 4:5. А следом уже красиво перебрасывает мяч через соперницу. Отметим, что этот розыгрыш мяча длился более 50 секунд!

Sevastova claims this 30-shot rally with a lob! 😲 pic.twitter.com/Cq1f0ekYzY— WTA (@WTA) 24 февраля 2017 г.

В итоге Возняки не позволила Севастовой второй раз зацепиться за свою подачу и спустя почти полтора часа матч был закончен в пользу датской теннисистки — 6:4.

Анастасия Севастова впервые прошла так далеко на столь представительном турнире и сумела заработать в Дубае 350 рейтинговых очков и 121 690 долларов. Что касается Возняцки, то Каролин доходит до финала вторую неделю подряд (на прошлой неделе играла там в Дохе и уступила тезке Плишковой) и стала рекордсменкой дубайского турнира, одержав там уже 22 победы.

Dubai Duty Free Tennis Championships-2017. Полуфинал:

Каролина Возняцки (Дания) — Анастасия Севастова (Латвия) 6:3, 6:4

40 из 57 = 70% Попадание первой подачи 32 из 49 = 65%

26 из 40 = 65% Выигрыш первой подачи 22 из 32 = 69%

13 из 17 = 76% Выигрыш второй подачи 8 из 17 = 47%

2 Эйсы 3

2 Двойные ошибки 1

19 из 49 = 39% Очки, выигранные на приеме 18 из 57 = 32%

3 из 5 = 60% Реализация брейк-пойнтов 1 из 4 = 25%

58 Все выигранные очки 48

Продолжительность - 1 час 26 минут.

24 февраля. Дубай. "Теннис Стэдиум". Центральный корт (покрытие — хард).