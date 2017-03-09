"Шпоры" дома принимали "Сакраменто Кингз" и провалили первую четверть (15:37), а к середине второй уступали уже "-28". Тем не менее, подопечным Грега Поповича удалось вытащить этот матч. Перед заключительной 12-минуткой они проигрывали уже всего четыре очка (82:86), а затем и окончательно переломили ход игры — 114:104.

Внес свой вклад в победу "Сперс" и латвийский форвард Давис Бертанс, набравший за 20 минут игрового времени 8 очков и добавивший к ним 4 подбора, 1 блок-шот, 1 передачу и 1 перехват.

Эта победа стала для техасского клуба 50-й в рамках текущего регулярного чемпионата НБА. Таким образом, "Сан-Антонио" проводит 18-й сезон кряду с 50 и более победами. Ранее подобное не удавалось ни одной команде в истории НБА. На данный момент "Сперс" занимают вторую строчку в Западной конференции.

"Нью-Йорк Никс" и Кристап Порзиньгис гостили у "Милуоки Бакс". С первых минут хозяева ушли вперед и их перевес порой достигал "+10". В середине второй четверти "Никс" перехватил инициативу, и уже гости ушли вперед на десять очков, однако к заключительной четверти счет на табло практически отражал равенство сил — 76:73 в пользу "Милуоки". Но открытие сезона Яннис Адетокунбо в итоге склонил чашу весов в пользу "Бакс" — 104:93.

В активе греческого форварда в этом матче 32 очка и 13 подборов. У "Нью-Йорка" самым результативным с 26 пунктами оказался Деррик Роуз. Кристап Порзиньгис за 37 минут игрового времени набрал 13 очков, сделал 8 подборов, 3 блок-шота и отдал 2 передачи.

Для "Бакс" эта победа стала четвертой подряд и 30-й в сезоне, благодаря чему команда находится совсем рядом с зоной плей-офф на "Востоке" (10 место). "Никс" с 26 победами занимает 12 место в конференции.

НБА — регулярный чемпионат

Сан-Антонио Сперс — Сакраменто Кингз 114:104 (15:37, 33:26, 34:23, 32:18)

СС: Джинобили — 19+5 передач, Д.Ли — 18+10 подборов, Миллз — 17+10 передач, Грин — 14, Симмонс — 14…

СК: Эванс — 26, Лябисье — 15+6 подборов, Куфос — 12+10 подборов, Хилд — 11…

8 марта. Сан-Антонио. "Эйти-энд-Ти-центр". 18 418 зрителей.

Милуоки Бакс — Нью-Йорк Никс 104:93 (32:30, 23:26, 21:17, 28:20)

МБ: Адетокунбо — 32+13 подборов+7 передач, Миддлтон — 18, Монро — 17+8 подборов, Деллаведова — 10, Снелл — 10+7 подборов…

НН: Роуз — 26+6 передач, Энтони — 16, Эрнангомес — 13+12 подборов, Порзиньгис — 13+8 подборов, К.Ли — 12+7 подборов+5 передач…

8 марта. Милуоки. БМО Харрис Брэдли-центр. 13 767 зрителей.

