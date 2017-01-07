Для начала Скудра подвел итоги прошлого сезона: "Стоит отметить тот факт, что мы не просто вышли в плей-офф, а сумели пройти тогда "Йокерит" в непростой борьбе характеров. Мы подняли для себя определенную планку и продолжаем поднимать ее в текущем сезоне, когда в своей непростой конференции, где приходится играть с мощными организованными командами, занимаем высокое место (третье). Не стоит забывать, что у нас нет возможности приобретать дорогих звездных игроков. А может, уже и нужды в этом нет. У нас есть свой стиль, свой характер, свой почерк. Те ребята, которые приходят к нам в команду уже знают, к чему мы стремимся. У нас появилась стабильность, как команды и как клуба".

Скудра не сильно верит в суперсыгранность. "Времена Макарова — Ларионова — Крутова прошли, — говорит он. — Есть определенные тройки или связки, но современный хоккей изменился настолько, что такие вещи отходят на второй план. Почему мы расстались с Петтерссоном? Он хороший хоккеист, но играет только по "чистому" льду. В плей-офф или против сильных команд такой лед заканчивается. Когда идет битва в кость, когда нет свободного пространства, когда надо принимать удар и при этом суметь сделать бросок или передачу. Мы поняли, что так играть Петтерссон не сможет".

Размышляя о проблемах "Торпедо", Петерис говорит так: "Сейчас все умеют играть в хоккей. Все умеют обороняться и создавать определенные опасные моменты. Все зависит от мелочей. Забил гол в определенном моменте, склонил игру в свою сторону и выиграл матч 3:0. Потом разбираешь игру и видишь, насколько все было рядом и можно было проиграть точно так же 0:3. Огромной разницы между командами нет. Искусство классной команды — вовремя забить гол. Никогда не будет так, что одна команда играет в атаке все 60 минут. В лучшем случае процентов 70 времени ты будешь атаковать. Но ты не забил за это время, создавая моменты и совершив 40 бросков по воротам, а соперник бросил всего 15 раз и забил три. В такой игре мы пока не совсем хороши. Это наша огромная дыра, но в тоже время громадный потенциал в улучшении игры.

В 80% матчей, которые проиграли в основное время в этом сезоне, мы создавали больше голевых моментов и были лучше по самоотдаче, по темпу и по качеству игры. Хотим существенно снизить процент таких игр. А то ведь, когда команда играет здорово, создает массу моментов, но проигрывает — для тренера и для ребят это в десять раз хуже. Вроде все сделали как надо, а позитивных эмоций нет. Мне нечего сказать ребятам в такие моменты, кроме как поблагодарить, "высасывая" из пальца какие-то слова. Это самый больной момент для меня. Последний такой матч, который запал в душу, это игра с "Салаватом Юлаевым". Мы практически не выпускали их из зоны, перебросали их в два раза, говоря по-хоккейному "валтузили", но проиграли. Получили три удаления и проиграли. Многие забывают эти матчи, многие их просто не смотрят, обращая внимания лишь на результат — команда проиграла, значит — все плохие. И так оно и есть. Нет таблицы по качеству игры, есть таблица по результатам игр".

Над чем еще надо работать? "Есть класс команды, который, прежде всего, заключается в том, что, если ты владеешь инициативой, то это должно отражаться на табло. В этом плане мы еще далеки от идеала. Последний пас, последний бросок — мы слишком робко действуем в завершающей стадии. Дело не в том, что у нас мало бросков или моментов. Дело в принятии последнего решения. Не должно быть работы ради работы. Чтобы не получалось, что отобрали шайбу, создали момент, а в концовке "бухты-барахты" — бездарно распорядились шайбой", — считает тренер "Торпедо".

Наставник нижегородцев любит поговорить с судьями и, вообще, считается "горячим парнем". На этот счет Скудра отметил следующее: "Качество судейства в КХЛ в основном на очень неплохом уровне. Хоккей — это мужской вид спорта и судьи у нас мужики. Они крепкие ребята и должны понимать, что друг против друга бьются мужики и отсюда мужицкие эмоции на льду. Личных обид у меня ни на кого нет, и я надеюсь, что и на меня никто не обижается. Да, иногда все идет через край, но когда рабочая атмосфера, то все остается в рамках приличия. Так и должно быть. Не должно никуда ничего переходить, но, увы… Профессиональный спорт, наверное, не был бы таким непредсказуемым без мужицких эмоций".

Хотя Петерис и работает в Нижнем уже четвертый год, он до сих пор не купил там квартиру. "Я придерживаюсь того принципа, которому меня научили в Северной Америке — "никогда не покупай ни дом, ни квартиру", — отвечает Петерис. — Потому что ты пришел на следующий день, а у тебя собранный баул и билет в другой город. Так что я по-прежнему снимаю жилье. Не то чтобы я живу спокойно из-за того, что у меня нет квартиры и не надо переживать уволят или нет. Я просто привык, что профессиональный спорт жесткий сам по себе и в нем отсутствует стабильность. Даже у хороших игроков, которые здорово играют. Придет момент, тебе позвонят из другого клуба и предложат такие условия, от которых ты не сможешь отказаться. И клуб сам поменяет своего звездного хоккеиста, чтобы получить хорошие дивиденды на будущее. Не застрахован никто. Ни тот, кто играет очень плохо, ни тот, кто играет очень хорошо".

Совсем недавно Скудре вручили награду от Федерации хоккея России за вклад в развитие российского хоккея. "Наверное, в том числе и за то, что в своем время я выступал за юношескую сборную СССР, — считает Скудра и продолжает. — Я вырос в СССР, уезжал в Северную Америку из СССР, вернулся из Северной Америки в Россию и никогда не считал себя иностранным тренером, как меня поначалу пытались называть некоторые журналисты. Для меня важно, что праздник, посвященный 70-летию отечественного хоккея, застал меня в Нижнем Новгороде, городе с богатыми хоккейными традициями, где выросло много великих хоккеистов. Для меня это очень почетно, трогательно и приятно".

А что попросил бы Петерис Скудра у Деда Мороза на Новый год? "Когда я был маленьким и писал письма Деду Морозу, то просил новые коньки или новые перчатки, лишь потом понимая, как много для этого сделали родители. Но и сейчас я верю в новогоднее волшебство, когда исполняются желания и мечты. Жизнь и так непроста, поэтому надо верить в чудеса.

Сейчас я начинаю понимать, что в жизни должна быть гармония. Всегда приятно приходить с работы домой и уметь отходить от хоккея. Первые два сезона в "Торпедо" я работал в режиме нон-стоп, постоянно думая о хоккее и анализируя игру. Были моменты, когда не хватало сил и эмоций. Сейчас, когда есть возможность прийти домой, где ждут жена и сын, и можно хотя бы на чуть-чуть переключиться, то с утра прихожу на работу и опять все, что называется, "прет" на новых эмоциях. Вот и хочу себе пожелать больше гармонии, чтобы с утра было больше сил и хороших мыслей", — ответил Скудра.

В заключении интервью наставник "Торпедо" высказал и пожелания для всех болельщиков: "В первую очередь желаю всем крепкого здоровья и чтобы в каждом доме был мир и покой. Больше позитивных моментов, которые мы профессиональные спортсмены будем стараться дарить. Чтобы в конце рабочего дня каждый болельщик мог прийти на стадион и зарядится положительными эмоциями. И желаю, чтобы на хоккей приходили семьями, а детишки потом начали заниматься спортом. Необязательно хоккеем. Поменьше гаджетов, поменьше домашних условий — побольше реальных вещей".

Добавим, что сегодня торпедовцы провели уже второй матч в новом 2017 году и одержали вторую победу, одолев на выезде екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов — 2:1. Нижегородцы набрали 86 очков и сохраняют за собой третью строчку в Западной конференции.

Новогоднее поздравление Петериса Скудры #ТорпедоНН A video posted by Хоккейный клуб "Торпедо" (@hctorpedo) on Dec 30, 2016 at 2:45am PST







