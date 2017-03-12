"Диошдьери ВТК", за который выступает Ягодинский, в 23-м туре гостил у лидера чемпионата Венгрии "Видеотона" и проиграл со счетом 0:2. Оба мяча хозяева поля забили в первом тайме в течение трех минут. Сперва гости проспали на штанге после подачи углового бразильского защитника "Видеотона" Винисиуса, а следом Ягодинский пытался в подкате прервать прострел в штрафную французского нападающего хозяев Негу и срезал мяч в свои ворота (см.видео ниже).



Больше счет в матче не менялся, Ягодинский отыграл все 90 минут. "Дьошдьери" терпит четвертое подряд поражение и с 21 очком занимает предпоследнее 11 место.

Еще один защитник сборной Латвии Виталий Максименко и "Меттерсбург" в матче 25 тура австрийской бундеслиги потерпели в гостях крупное поражение от "Альтаха" (0:3). Максименко отыграл от звонка до звонка и отметился под конец игры желтой карточкой. "Маттерсбург" с 23 очками идет на 9-м предпоследнем месте.

В 25-м туре польской Экстралиги три из четырех клубов, за которые выступают латвийские легионеры, потерпели неудачи. "Термалика" в составе с Владиславом Гутковским уступила в гостях "Плоцку" (0:1), "Корона" Владислава Габова на выезде крупно проиграла "Ягеллонии" (1:4), а латвийский защитник за 90 минут отметился желтой карточкой. "Арка" с Павлом Штейнборном в запасе оказалась бита дома "Лехом" (1:4). И только "Рух" Эдуарда Вишнякова сумел взять три очка во встрече с гданьской "Лехией" (2:1), правда, без помощи латвийского нападающего, оставшегося на скамейке запасных.

"Ларисса" и Янис Икауниекс потерпели поражение на выезде от вице-лидера греческой Суперлиги "Паниониса". Все решил единственный гол, забитый хозяевами еще до перерыва. Латвийский футболист был заменен на 57-й минуте, "Ларисса" в 24 турах набрала 21 очко и занимает 12 место в конкуренции 16 команд.

Брат Яниса — Давис Икауниекс в составе "Высочины" из Йиглавы провел на поле все 90 минут в матче 20-го тура чемпионата Чехии против "Карвины". "Высочина" уступила со счетом 2:4 и с 16 очками занимает предпоследнее 15 место.

Выше всех в таблице располагается "Термалика" (36 очков) — 6 место, "Корона" (32) — 8-я, "Арка" (30) — 11-я, "Рух" (26) — 13-й в конкуренции 16 команд.

Во втором по силе дивизионе чемпионата России (ФНЛ) воронежский "Факел" разошелся нулевой ничьей в гостях с подмосковными "Химками". Латвийский полузащитник воронежцев Иван Лукьянов отыграл последние полчаса, его соотечественник вратарь Виталий Мельниченко остался в запасе. Красноярский "Енисей" в составе с Владимиром Камешем уступил в гостях дублерам московского "Спартака-2" — 1:3. Латвийский нападающий отыграл 83 минуты и был заменен при счете 1:2. "Факел" с 39 очками после 26 туров занимает 5-ю строчку, "Енисей" (38) идет следом.