Вниманию читателей представляем видеофильм о талантливом латвийском спидвеисте Анджее Лебедеве. К 22-м годам он успел добиться многого, но мало кто знает о его первых шагах в большом спорте.

15-минутный фильм рассказывает о том, как начинался спортивный путь Анджея, близкие приоткроют черты его характера. Сам спортсмен признает, что без помощи тренерского штаба и семьи он вряд ли вышел сейчас на столь высокий уровень (по итогам прошлого сезона Лебедев был признан лучшим гонщиком польской лиги Nice).

Вместе с тем Анджей отмечает, что спидвей — больше индивидуальный вид спорта. "Это, наверное, такой волчий вид спорта. Здесь остаются самые, можно сказать, наглые. Только сам можешь себя продвинуть и чего-то добиться. Ни тренера, ни семья, ни друзья — это только моральная поддержка, но без которой тоже никуда. А результаты на треке — это полностью твоя заслуга. Надеяться в гонке нужно только на себя", — говорит Лебедев.

Теперь уже известно, что после двух подряд побед в лиге Nice с родным даугавпилсским "Локомотивом" Анджей решил принять новый вызов и попробовать силы в сильнейшей спидвейной лиге мира — польской Экстралиге. Двухлетний контракт он заключил с одним из старожилов главного польского дивизиона — клубом WTS Sparta из Вроцлава, который в прошлом сезоне остался четвертым.

В этом году Лебедев надеется и себя показать, и новой команде помочь: "Вдвойне отрадно будет дебютировать на новом треке, который построили во Вроцлаве. Это современный и один из самых красивейших в мире спидвейных стадионов. С нетерпением жду этого момента".

Ну а первый старт у Лебедева запланирован 1 апреля в английской лиге, где он будет защищать цвета "Лестер Лайонс". Разумеется, Анджей собирается участвовать и во всех личных соревнованиях, где будет бороться за путевку на чемпионат Европы и в финал серии Гран-при чемпионата мира.

Хочется надеяться, что впереди у Анджея Лебедева долгая и удачная карьера. Насколько удачная, все зависит от него. А насколько долгая? Загадывать сложно, но, например, американец Грэм Хэнкок в 2016 году снова завоевал титул чемпиона мира в возрасте 46 лет!