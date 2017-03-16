ЦСКА проиграл сегодня на своем льду ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:2. При этом команда Дмитрия Квартального более чем в два раза перебросала соперника (39-18), но в рамке "железнодорожников" отлично действовал Алексей Судницин. В итоге подопечные Алексея Кудашова вышли вперед в серии — 3-2.

Санкт-петербургский СКА не упустил возможности завершить серию при своих болельщиках, обыграв динамовцев со счетом 2:0. Исход встречи был решен под занавес второго периода, когда у армейцев отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук. "Бело-голубым" удалось выиграть в этой серии только первый матч (в овертайме), после чего последовали четыре кряду победы команды Олега Знарка.

Мартыньш Карсумс в последнем матче сезоне имел второе по величине игровое время среди нападающих "Динамо" (19 минут), однако оба его броска по воротам Коскинена оказались холостыми. Еще латвийский нападающий, как всегда, отметился жесткой игрой (5 силовых приемов) и негативным коэффициентом полезности "-1".

К сожалению, став лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне (34 очка в 52 играх), Карсумс в 9 матчах плей-офф отметился всего одной результативной передачей, 10 минутами штрафа и показателем "-2".



Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (пятые матчи)

ЦСКА (Москва) — Локомотив (Ярославль) 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

0:1 — Аверин (Гавриков, Локтионов) — 13:55 (5x5)

0:2 — Гавриков (Аверин) — 17:04 (5x4)

1:2 — Ничушкин (Светлаков) — 39:08 (5x5)

Счет в серии: 2-3.



СКА (Санкт-Петербург) — Дианмо (Москва) 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

1:0 — Гусев (Херсли) — 34:55 (5x5)

2:0 — Ковальчук (Каблуков, Зуб) — 39:18 (5x5).

Счет в серии: 4-1.

