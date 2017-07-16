В китайском Наньдзине завершился чемпионат мира по пляжному волейбоу среди молодежи (U-21). Латвийские волейболисты Кристапс Шмитс и Михаил Самойлов завоевали бронзовые медали первенства. В семи матчах они одержали шесть побед, уступив только в полуфинале.

На мировом первенстве среди молодежи латвийский дуэт был посеян по 19-м номером. На групповом этапе Шмитс и Самойлов одержали три победы, стали победителями квартета С и напрямую вышли во второй раунд плей-офф.

В 1/8 финала они обыграли иранцев Алиреза Агаджанигасаду и Джавада Фирузпурбанпея (20-й посев) — 2-1 (12:21, 21:11, 15:9), а в четвертьфинале взяли верх над испанцами Оскаром Хименесом Гутьересом и Алехандро Вуерто Пастором (30-е) — 2-0 (22:20, 21:16). Но в полуфинале дорогу латвийским волейболистам перешли бразильцы Адриэлсон душ Сантуш Силва и Ренату Эндру Лима де Карвалью (2-е) — 0-2 (15:21, 16:21).

И все же без медалей Шмитс и Самойлов не остались. В матче за третье место они взяли верх над австрийцами Морицом Фабиано Киндлем и Марианом Клафингером (32-е) — 2-0 (21:17, 21:17) и взяли бронзовые награды. А в финале бразильцы обыграли россиян Александра Крамаренко и Василия Иванова — 2-0 (22:20, 21:17).