На проходящем В Лондоне "Уимблдоне" латвийскую теннисистку Остапенко перед матчем четвертого круга против украинки Элины Свитолиной (6:3, 7:6) впервые официально назвали Аленой, а не Еленой.

Как известно, в паспорте у Остапенко ее имя записано как "Елена", но близкие и друзья, а также многие в Латвии называют ее "Аленой". В последнее время к Остапенко стали все чаще обращаться как "Алена" и за рубежом. На официальном сайте "Уимблдона" ее имя пишут "Елена".

Перед матчем против Свитолиной судья на вышке впервые обратился к ней как к "Алене". "Когда мы разминались, судья не сказал Елена. Он сказал Алена. Это было приятно", — отметила рижанка.

На кубке "Ролан Гаррос", который Остапенко выиграла в начале июня, стоит гравировка "J.Ostapenko". На парижском турнире в четвертьфинале с участием Остапенко один из болельщиков начал скандировать "Алена!", но на трибунах была тишина.

"Я ее зову Алена. Насколько помню, каждый в Латвии ее зовет Аленой", — сказал латвийский теннисист Эрнест Гулбис.

Ранее Остапенко говорила, что "в Латвии каждый меня знает, как Алена, но в WTA этого не знают". "Несколько раз по ошибке назвала ее Еленой. Тогда она сказа: "Не называй меня так!", — смеется тренер теннисистки испанка Анабель Медина-Гарригес.

По словам мамы спортсменки и ее тренера Елены Яковлевой, изначально девочку хотели назвать "Аленой", но в календаре латышских имен такого имени нет. Поэтому решили остановиться на варианте "Елена", как более близком к "Алене".

Представитель Латвийского Института Паула Праулиня говорит, что нет ограничений при использовании имени "Алена". По ее мнению, виновато, скорее всего, какое-то недоразумение, которое не позволило зарегистрировать это имя при оформлении документов.

"Имена в календарь записаны только потому, чтобы знать, когда отмечать именины, или с их помощь выбрать имя для ребенка. Можно давать имя ребенку, какое пожелаете. Одни выбирают традиционные, другие придумывают новые", — пояснила Праулиня.

В мире тенниса имеется пример смены имени. Пару лет назад трехкратный чемпион "мэйджоров" швейцарец Вавринка сменил имя со "Станислас" на "Стэн".