В Кубке Латвии по футболу прошли матчи 1/8 финала. На этой стадии розыгрыша в борьбу вступили команды высшей лиги, и все они стали участниками четвертьфинала, обыграв в гостях своих соперников из низших лиг с общим счетом 32:1!

Самым упорным был матч в Даугавпилсе, в котором определялся последний участник четвертьфинала. "Даугавпилс", в прошлом сезоне выступавший в высшей лиге, принимал "Лиепаю". Гости забили единственный гол уже на первой минуте компенсированного времени — его автором стал Райвис Андрис Юрковскис.

Лишь один матч не завершился в основное время — между олайнским "Прогрессом" и рижским РФШ. По итогам 90 минут команды голов не забили, а в дополнительные полчаса рижане 4 раза отправлял мяч в сетку ворот "Прогресса". Начало разгрому положил лидер РФШ Алексей Вишняков.

А первым вышел в следующий раунд юрмальский "Спартак". Чемпион Латвии, которому 12 июля предстоит дебют в Лиге чемпионов (в Слоке принимает казахстанскую "Астану"), со счетом 2:0 обыграл в гостях одного из лидеров первой лиги "Гробиню".

Матч в Валмиере между одноименным клубом и рижским "Метта/ЛУ" собрал, согласно протоколу, 800 зрителей — отличный показатель для нынешнего сезона. Быстрый гол помог "Метте" без особых трудностей довести игру до победы (3:0).

Еще в трех матчах борьбы не получилось. Действующий владелец Кубка "Вентспилс" со счетом 9:1 разгромил в Риге "Монарх/Фламинко". У победителей 5 голов забил Акинейми. ФК "Рига" оформил 5 голов в ворота "Прейли", а "Елгава" не знала проблем в Екабпилсе — 8:0.

Выступит в четвертьфинале и представитель второй лиги "Кароста". Команда без игры прошла дальше: ее соперник "Бабите/Динамо" был исключен из розыгрыша (а ранее — и из высшей лиги) за участие в договорных матчах.

Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 июля. Финал пройдет в октябре.

Кубок Латвии. 1/8 финала

7 июля

Гробиня — Спартак Юрмала 0:2 (0:1)

Голы: Гаурач 19 (пен), Иванчич 62.

8 июля

Прогресс/Олайне — РФШ 0:4 доп.вр. (0:0, 0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Вишняков 97, 98, Шергелашвили 103 (пен), Регжа 107.

Валмиера — Метта/ЛУ 0:3 (0:2)

Голы: Абдулахи 3, Эмсис 28, Индранс 90.

9 июля

Монарх/Фламинко — Вентспилс 1:9 (1:3)

Голы: Дзелзкалейс 26 — Тиденбергс 4, Акинейми 16, 28, 64, 72, 90, Алексеев 82, 85, Сварупс 90.

Прейли — Рига 0:5 (0:3)

Голы: Пунцулс 16, Турков 39, Ващук 44, Ковалев 57 (пен), О.Лайзанс 58.

Екабпилс — Елгава 0:8 (0:4)

Голы: Разулис 4, 18, Яудземс 22, Бакмаз 42, Хех Клер Лоу 58, 65, 84, Апиньш 78.

10 июля

Даугавпилс — Лиепая/Мого — 0:1 (0:0)

Гол: Юрковскис 90+1.