Несмотря на статус фаворита, у второй ракетки Латвии не нашлось аргументов в матче с 19-летней японкой, занимающей 40-е место в мировом рейтинге. Осака выиграла три первых гейма, а при счете 4:1 едва не сделала второй брейк. Лиепайчанка с трудом удержала свою подачу, но догнать соперницу по счету не смогла.

Неудачно начался для Севастовой и второй сет. Латвийская теннисистка сходу отдала свою подачу, затем, правда, сделала обратный брейк, но при счете 3:3 позволила сопернице уйти в отрыв на два гейма. Этот перевес оказался решающим.

В 1/8 финала Осака сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая проводит первый турнир в статусе лучшей теннисистки мира. Во втором круге Плишкова уверенно разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой — 6:3, 6:3.

Севастова заработала 60 рейтинговых очков и 14 360 долларов на турнире в Торонто. Напомним, что на этой неделе лиепайчанка занимает наивысшее в своей карьере 16-е место в мировой табели о рангах.