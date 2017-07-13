За 50 дней до старта чемпионата Европы по баскетболу ФИБА обнародовала неофициальный рейтинг европейских сборных. Сборная Латвии занимает десятое место.

Возглавляет неофициальный рейтинг Евробаскета-2017 действующий чемпион сборная Испании, на втором месте — вице-чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Сербии, на третьем — сборная Хорватии.

Сборная Латвии занимает десятое место, располагаясь между Словенией и Россией. Литовцы — седьмые, грузины — 14-е, украинцы — 19-е. Всего в рейтинге представлены 24 страны-участницы ЧЕ-2017.

Всех кандидатов в сборную Латвии планируют собрать в Риге 17 июля. Всего Латвия проведет 9 контрольных матчей, первый из которых состоится в конце июля против финнов. В начале августа латвийской сборной предстоит турнир в Клайпеде, а потом на турнир в Риге приедут сборные Польши, Литвы, Румынии и Чехии.

40-й по счету чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 31 августа по 17 сентября сразу в четырех странах — Финляндии, Румынии, Израиле и Турции.

На предстоящем Евробаскете соперниками латвийской сборной по группе D будут сербы, турки, россияне, бельгийцы и британцы. Матчи пройдут в Стамбуле. Последний тур группового этапа состоится 7 сентября, плей-офф стартует 10 сентября. В 1/8 финала из четырех групп выходят по 4 сборных из шести. Все матчи плей-офф примет Стамбул.

Рейтинг ФИБА на 13 июля:

1 Испания

2 Сербия

3 Хорватия

4 Греция

5 Франция

6 Турция

7 Литва

8 Италия

9 Словения

10 ЛАТВИЯ

11 Россия

12 Чехия

13 Черногория

14 Грузия

15 Германия

16 Финляндия

17 Израиль

18 Польша

19 Украина

20 Бельгия

21 Венгрия

22 Великобритания

23 Исландия

24 Румыния