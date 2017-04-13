В первом раунде плей-офф "Голден Стэйт Уорриорз" встретится с "Портленд Трэйл Блэйзерс". Занявший второе место на "Западе" "Сан-Антонио Сперс" будет играть против "Мемфис Гриззлис".

Последний матч в "регулярке" (как и два предыдущих) "шпоры" проиграли. На сей раз в гостях "Юте Джаз" — 97:101. Латвийский форвард "Сперс" Давис Бертанс провел на площадке 12 минут, набрал 7 очков и сделал по одному подбору и перехвату.

"Нью-Йорк Никс" на финише сезона дома сумел вырвать победу из рук "Филадельфии Сиксерс" — 114:113. Правда, этот успех ничего не дал в итоге команде Хорнасека — с 31 победой в 82 матчах "Никс" занял в Восточной конференции только 12 место.

Латвийский форвард нью-йоркской команды Кристап Порзиньгис последние пять игр сезона пропустил из-за травмы. Всего в этом сезоне он принял участие в 66 играх, в среднем проводил на площадке почти 33 минуты, набирал за игру 18,1 очка, делал 7 подборов, 2 блок-шота и 1,5 передачи.

Год назад Порзиньгис отыграл 72 матча и у него были практически идентичные показатели за игру — 28,5 минут, 14,3 очка, 7 подборов, 1,9 блок-шота, 1,3 передачи.

В плей-офф-2017 сыграют следующие пары:

Восточная конференция

Бостон (1) — Чикаго (8)

Кливленд (2) — Индиана (7)

Торонто (3) — Милуоки (6)

Вашингтон (4) — Атланта (5)

Западная конференция

Голден Стэйт (1) — Портленд (8)

Сан-Антонио (2) — Мемфис (7)

Хьюстон (3) — Оклахома-Сити (6)

Клипперс (4) — Юта (5)