У любителей фигурного катания и поклонников лучшей спортсменки латвийской столицы на протяжении последних двух лет Ангелины Кучвальской завтра появится возможность оказаться с ней совсем рядом.

Лучшая фигуристка Латвии приглашает всех желающих 5 января на каток у Дома конгрессов (Кр. Валдемара, 5). С 17.30 до 19.30 там будет кататься и Ангелина.

В течение двух часов при любых погодных условиях (каток оборудован крышей) горожане смогут увидеть своими глазами и познакомиться с одной из самых обаятельных фигуристок страны. Не пропустите возможность поучаствовать в мастер-классе известной фигуристки и провести досуг вместе с друзьями.

В начале декабря Ангелина отметила 18-летие. Ближайший крупный старт у Кучвальской в конце января, когда в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы. Год назад Ангелина заняла на подобном турнире высокое четвертое место и установила национальный рекорд (176,99 балла).

Сейчас Ангелина испытывает трудности с ледовой практикой из-за того, что в конце октября был закрыт ледовый холл стадиона "Даугава", где фигуристка до сих пор тренировалась. Теперь Кучвальской приходится ездить в Озолниеки, Огре, а иногда тренировка проходит в ледовом холле 55-й Рижской средней школы. В настоящий момент спортсменка и ее тренер Екатерина Платонова связывают надежды с новым ледовым холлом в Марупе.

