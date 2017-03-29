Выборы президента LVS прошли во время конгресса организации. На выборах главы Латвийского легкоатлетического союза Инета Радевича получила 51 голос, тогда как Гунтис Залитис — 18 голосов.

"Когда приняла решение выставить свою кандидатуру, самым важным было выезжать и выслушивать ваши мнения. Меня предупреждали, что будет сложно и трудно, но я понимала: если будем работать и сотрудничать, то все получится. Приглашаю всех объединиться", — сказала после победы на выборах новая президент LVS Инета Радевича.

А до голосования, в случае победы на выборах, она обещала основать фонд, в который вложит и свои личные средства.

"Надо развить инфраструктурную сеть и постараться разобраться в ситуацией с реконструкцией стадиона "Даугава". Важно работать в одной команде", — говорила Радевича, получив уже поддержку от директора команды Латвии по легкой атлетике Дмитрия Милькевича.

Кроме того, в правление LVS были выбраны Андрис Смочс, Янис Упениекс (оба — вице-президенты), Оярс Кехрис, Ивета Страутиня-Ушакова, Людмила Беликова, Сандийс Пинкулис, Янис Голубевс, Армандс Брокс, Эмилс Якринс и Андрис Гитендорфс.

35-летняя легкоатлетка Инета Радевича спортивную карьеру завершила в 2012 году, последние годы работала, в том числе, и в журналистике на телевидении. Тем не менее, из легкой атлетики она далеко не отходила.

Инета Радевича родилась в Краславе. Выступала в прыжках в длину. Тренировалась под руководством российского специалиста Евгения Тер-Аванесова. Замужем за известным российским хоккеистом Петром Счастливым. В 2008 году у них родился сын Марк.

На лондонской Олимпиаде-2012 она заняла четвертое место в прыжках в длину и до завоевания бронзовой медали ей не хватило всего одного сантиметра. Помимо этого на ее счету золото чемпионата Европы-2010, бронза мирового первенства-2011 (после дисквалификации Ольги Кучеренко стала вице-чемпионкой) и национальный рекорд в этой легкоатлетической дисциплине (6,92 м в Барселоне в 2010 году).

Завоеванная в Тэгу в 2011-м награда стала первой для Латвии в истории мировых чемпионатов по легкой атлетике с момента выступления отдельной национальной команды. До Радевич медаль на ЧМ выигрывал только копьеметатель Дайнис Кула — бронзу в 1983 году в составе сборной СССР. А в 2015 году бронзу в коллекцию латвийской легкой атлетики добавила семиборка Инета Икауниеце-Адмидиня.

Радевича трижды подряд (2010-2012) признавалась лучшей спортсменкой Латвии, в 2012 году за заслуги была награждена Орденом Трех звезд.