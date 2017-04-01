Сегодня и завтра в Риге пройдут два контрольных матча с участием хоккеистов сборной Латвии и второй команды России, которую также называют олимпийской сборной.

Второй сборной России руководят Олег Браташ и Игорь Никитин и она призвана обкатывать потенциальных кандидатов в главную команду страны на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

В Ригу сборная прибыла еще вчера. На данный момент ее костяк составляют преимущественно игроки московского ЦСКА.

Пожаловал в Ригу и главный тренер сборной России Олег Знарок. В настоящий момент руководимый им питерский СКА имеет в своем распоряжении недельную паузу до начала финальной серии за Кубок Гагарина. Со Знарком прибыл и тренер сборной России по физподготовке Юрий Жданов. Вместе с Браташом и Никитиным они обсудили программу подготовки сборной к чемпионату мира, включая апрельские матчи Еврочелленджа с Францией и Швейцарией и заключительный этап Евротура.

Для латвийской команды спарринги с россиянами станут первыми из десяти контрольных матчей, которые запланировано провести до начала ЧМ-2017. Оба матча 1 и 2 апреля в "Арене Рига" начнутся в 17.00.